Anzeige

Bensheim.Die letzte Woche der sechswöchigen Fastenzeit – die Karwoche – ist bestimmt durch das Leiden und Sterben Christi am Karfreitag. Am Gründonnerstag gedenken die Christen des Letzten Abendmahles, das Jesus mit seinen Jüngern einnahm, bevor er gekreuzigt wurde. Die Kolpingsfamilie Bensheim bereitet sich jedes Jahr mit einer Meditation auf die Karwoche vor.

Der Ehrenpräses der Kolpingsfamilie Pfarrer Norbert Eisert stellte den Gründonnerstag und die bildhafte Darstellung des Letzten Abendmahles in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen. Der russische Maler Boris Birger hatte vor geraumer Zeit ein Bild des Abendmahles als Geschenk für Kardinal Karl Lehmann gemalt. Das Bild hängt inzwischen in der Kapelle des Hauses am Maiberg in Heppenheim.

Gedenken an Kardinal Lehmann

Bevor Eisert den anwesenden Kolpingschwestern und Kolpingbrüdern Gelegenheit zur Bildbetrachtung und -interpretation gab, blickte er mit Dankbarkeit zurück auf die Lebensleistung des vor einigen Tagen verstorbenen Bischofs von Mainz. Kardinal Lehmann sei ein Brückenbauer zwischen den Konfessionen und auch zwischen Kirche und Gesellschaft gewesen. So habe er sich besonders für die Versöhnung der christlichen Konfessionen, für die christliche Schwangerenberatung und für die Aufnahme von Flüchtlingen stark gemacht.