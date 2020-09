Meditationszeit mit Gesang

Bensheim.Überkonfessionell und voraussetzungsfrei ist das neue Format „Chor Raum Zeit“, das Regionalkantor Gregor Knop in Anlehnung an den anglikanischen Evensong entwickelt hat. Im Zentrum der vom Chor unterstützten Meditationszeit steht am Sonntag (27.) um 19 Uhr in der katholischen Stadtkirche Sankt Georg der 100. Psalm, der in verschiedenen Vertonungen vorgetragen und von Ulrich Kuther erschlossen wird.

Das vertonte Wort steht im Mittelpunkt, also Kompositionen, mit denen ihre Urheber ganz besondere spirituelle Tiefenschichten der Texte erschließen und hörbar machen. Bei dem am Sonntag erklingenden 100. Psalm von Felix Mendelssohn ist besonders die Vertonung der sich öffnenden Tore auffällig, in Heinrich Schütz’ doppelchörigem 100. Psalm die Prachtentfaltung, die dem Herrn zukommt.

Der Theologe Ulrich Kuther wird auf Text und spirituelles Umfeld des Psalms eingehen, Gregor Knop wird auf Besonderheiten der Chormusik hinweisen.

Vom Evensong übernommen sind der Eröffnungsruf und ein Abendlied am Schluss, außerdem die Betonung des Lichts, das zu Beginn entzündet wird. Das Abendlied ist in Sankt Georg in Bensheim der „Sommarpsalm“ von Waldmar Ahlen in schwedischer Sprache, der noch einmal den ausgehenden Sommer aufblühen lässt und in eine Segensbitte mündet.

Das Junge Vokalensemble Sankt Georg gestaltet den Chorpart unter der Leitung von Gregor Knop, der „Sommarpsalm“ ist eine Einstudierung, die der Chor bei der Verleihung des Karl-Kübel-Preises an Königin Silvia von Schweden gesungen hat.

Der Eintritt ist frei, um Anmeldung mit Angabe der persönlichen Daten im Pfarrbüro Sankt Georg wird gebeten: Telefon 06251/175160 oder E-Mail info@st-georg-bensheim.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.09.2020