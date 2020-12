Meerbach, Sparkasse und Co.

Bensheim.Lockdown hin oder her – die Stadtverordnetenversammlung tagt am heutigen Donnerstag (17.) dennoch ab 18 Uhr in der Weststadthalle. Die Tagesordnung präsentiert sich – wie in Bensheim und vor allem vor einer Kommunalwahl üblich – nicht kurz und knapp, sondern ziemlich ausufernd.

Sollte es nicht kurzfristig zu Änderungen kommen, wird allein über 14 Tagesordnungspunkte erst nach Aussprache abgestimmt. Zur Diskussion steht unter anderem der Bebauungsplan Bahnhofstraße Südwest. Dabei geht es – wie mehrfach berichtet – um die Planungen der Sparkasse für einen Neubau. Die BfB möchte das Thema bekanntlich zurückstellen, bis sich die neue Bürgermeisterin Christine Klein einen Überblick verschafft hat.

Erste Sitzung für Christine Klein

Der Bebauungsplan Seegenberg (altes CBM-Gelände in Schönberg) soll ebenso auf den Weg gebracht werden wie der rollstuhlgerechte Zugang zur Toilette in der Tourist-Info. Über die weitere Entwicklung auf dem Meerbachsportplatz in Zusammenarbeit mit der Bietergemeinschaft Sahle/Bonava, eine mögliche neue Stadtbuslinie für den Berliner Ring und eine Resolution für einen bergmännischen Tunnel ab Langwaden (ICE-Trasse) wird ebenfalls gesprochen.

Abgerundet wird die Versammlung von einigen Anträgen aus den Reihen der Fraktionen. Die Sitzung ist öffentlich, die Hygiene- und Abstandsregeln sind zu beachten. Dazu zählt auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Die letzte Stadtverordnetenversammlung in diesem Jahr ist zugleich die erste mit Bürgermeisterin Christine Klein. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 17.12.2020