Meerbach wird erneut zum Problemfall

Bensheim. Kurze Regenpause, eine Seltenheit am Dienstagvormittag. Um 11.45 Uhr hat Tief Axel aber ein Einsehen. „Wenn es jetzt trocken bleibt, dürfte hier nicht mehr viel passieren. Aber es so wohl noch ein bisschen was kommen“, meint Ulrich Androsch. Der Geschäftsführer des Gewässerverbands Bergstraße steht an der Sirona-Unterführung, wo sich der Meerbach (mal wieder) in eine kleine Seenlandschaft verwandelt hat - und über die Ufer getreten ist.

Katastrophale Auswirkungen wie in anderen Regionen Deutschlands hat das leichte Hochwasser zunächst nicht. Erwischt hat es allerdings ausgerechnet den Bauhof, der an der Ecke unter anderem ein Salzlager hat. Ein stetes Rinnsal sucht sich seinen Weg auf das Betriebsgelände. Welche Auswirkungen die Feuchtigkeit auf das Streugut hat, lässt sich noch nicht abschätzen. „Wir müssen erstmal abwarten“, kommentiert ein Mitarbeiter. Vor das große Eingangstor hat man eine Barriere gesetzt, Sandsäcke werden an dieser Stelle nicht gebraucht.

In den Tongruben zwischen Heppenheim und Bensheim hatte der Gewässerverband zügig einen Schieber öffnen lassen, was zu einem Abfluss ins Naturschutzgebiet führte und Druck vom Meerbach nahm. „Dadurch ist der Pegel binnen kurzer Zeit um 20 Zentimeter gesunken“, schätzt Androsch. Immerhin konnte so auch eine Sperrung der vielbefahrenen Unterführung verhindert werden.

50 Liter pro Quadratmeter sollen es in etwa gewesen sein, die an der Bergstraße zwischen Montagabend und Dienstagmittag herunterregneten. Irgendwann war der Boden gesättigt, die Bäche und Flüsse stiegen an. „Dabei haben wir immer noch Wassernotstand“, erinnert der Diplom-Ingenieur. Hitze-Sommer, trockner Winter, die Reserven sind längst nicht aufgefüllt. Selbst am vergangenen Wochenende kamen laut Androsch an der Bergstraße im Mittel nur zehn Liter pro Quadratmeter zusammen - auch wenn der subjektive Einruck vielleicht ein anderer war.

Dass der Regen der Natur hilft, ist unstrittig. In Gronau dürfte man sich gestern jedoch alles andere als gefreut haben über das Nass von oben. Denn das Oberdorf stand erneut unter Wasser, der Meerbach konnte sich in einigen Abschnitten ungehindert über die Märkerwaldstraße ergießen. Der Bauhof rückte mit Sandsäcken an, die Feuerwehr war im Einsatz.

„Wir sind gut gerüstet“, erklärt Stadtbrandinspektor Jens-Peter Karn, der bis in den Nachmittag hinein mehrere neuralgische Punkte abklapperte und sich ein Bild von der Lage zu verschaffen. Den Einsatzkräften spielte dabei in die Karten, dass am Wochenende eine große gemeinsame Katastrophenschutzübung auf dem Gelände des Kieswerks Rohr an der Erlache anstand. In deren Verlauf wurden 2500 Sandsäcke befüllt. Eine glückliche Fügung mit Blick auf die Wetterkapriolen. Etwa 400 davon hatte der Bauhof laut Karn am Dienstag auf zwei Lastwagen geladen, um schnell reagieren zu können.

Während im Bensheimer Stadtgebiet vor allem der Meerbach Probleme bereitete, blieb es entlang der Lauter und des Winkelbachs sowie der Weschnitz weitgehend ruhig. „Bei der Weschnitz wird es sich erst später bemerkbar machen, dafür dauert es dann auch länger, bis es abgeflossen ist“, so Androsch. Leidtragende werden in den nächsten Tagen vor allem die Bodenbrüter in Gewässernähe sein. „Dort wird alles unter Wasser stehen, das ist nicht gut“, bedauert der Geschäftsführer. Gleiches gilt für die Winkelbach-Aue an der verlängerten Saarstraße in Auerbach.

