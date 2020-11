Meerbachsportplatz: CDU will am Beschluss festhalten

Bensheim.Angesichts der großen Nachfrage nach Wohnungen und vor allem steigenden Mieten verfolgt die Bensheimer CDU-Fraktion weiterhin das Ziel, soweit als möglich preisgünstigen Wohnraum zu schaffen. „Hierbei berücksichtigen wir auch den Bedarf an Sozialwohnungen“, erklärt CDU-Fraktionsvorsitzender Markus Woißyk. Das größte Projekt in Bensheim ist aktuell die Entwicklung des seitherigen Meerbachsportplatzes an der Schwarzwaldstraße.

Die Christdemokraten halten weiterhin an den Inhalten des Grundsatzbeschlusses fest: „Es besteht kein Grund, hiervon abzuweichen. Die Inhalte der Konzeption des Vorhabenträgers waren und sind schlüssig, sie haben sich deutlich vom damaligen Mitbewerber unterschieden“, erklärt CDU-Stadtverordneter Carmelo Torre in einer Pressemitteilung.

„Daran wollen wir weiter festhalten und sehen die im letzten Bauausschuss dargestellten Änderungen an der weiterentwickelten Planung kritisch.“

Für die CDU-Fraktion sei maßgeblich, dass die Bebauung entlang der Bundesstraße B 3 eine städtebaulich hohe Qualität erhalte. Wie im damaligen Entwurf dargestellt, sollen sich an prominenter Stelle zwei Baukörper einfügen.

Ausreichend Stellplätze schaffen

Auch die Stellplatzthematik ist der Union sehr wichtig: Eine ausreichende Anzahl öffentlicher Stellplätze für Besucher des Quartiers und für die Nutzer der angrenzenden Sporthalle sollen realisiert werden. Die zukünftigen Mieter sollen barrierefrei zu ihren Wohnungen gelangen.

In der Videokonferenz der Fraktion am heutigen (24.) Dienstag wird Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung über die neueste Entwicklung bei der Planung des Vorhabenträgers berichten. Über die Änderungen seit der letzten Sitzung des Bau-, Umwelt- und Planungsausschusses wird beraten. red

