Meerbachsportplatz noch nicht verkauft

Bensheim. Während die Fußballer des FC Italia auf ihre neue Heimat samt Kunstrasenplatz am Berliner Ring noch warten müssen, holt sich die Natur langsam aber sicher die alte Spielstätte der Kicker zurück. Die Anlage dümpelt nach dem Auszug des Vereins vor sich hin - bis Abrissbagger und Bauarbeiter anrücken, dürfte noch einiges an Wasser den Meerbach entlangfließen. „Stand heute kann keine Prognose zum Baubeginn gegeben werden. Alle Beteiligten arbeiten mit Hochdruck an allen nötigen Verfahrensschritten“, teilte das Rathaus auf Anfrage mit. Im Sommer hieß es, dass frühestens Ende 2020 wohl die ersten Mieter einziehen könnten. Ob dieser Termin Bestand hat, ist unklar.

Wie mehrfach berichtet, sollen auf dem Areal 120 Wohnungen gebaut werden - 102 davon im geförderten sowie preisgünstigen Segment mit einem Quadratmeterpreis von 5,90 und sieben Euro. Der Rest wird auf dem freien Markt angeboten. Die Stadtverordnetenversammlung hatte sich im Juni für Bonava/Sahle als Käufer des Grundstücks entschieden - und gegen die Wohnbau Bergstraße. Deren Vorstand Gernot Jakobi hatte mit einem juristischen Nachspiel gedroht und aus seiner Sicht Fehler im Ausschreibungsverfahren moniert.

Den Gang vor ein Gericht wird die Stadt aber nach jetzigem Stand nicht antreten müssen. „Uns liegen keine juristischen Verfahrensschritte vor“, betonte der städtische Pressesprecher Matthias Schaider.

Verkauft ist das Gelände bislang nicht. Der Abschluss des notariellen Kaufvertrags befinde sich in Vorbereitung, ließ die Verwaltung dazu wissen. dr

