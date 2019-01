Mehr als 21 000 Stunden im Dienst

Bensheim.Zur Jahresabschlussfeier des THW-Ortsverbands Bensheim trafen sich die Helfer des erstmals in Reichenbach, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Ortsbeauftragter Ulrich Michel führte zusammen mit David Wellenreuther und Sascha Stein durch die vielen Ereignisse 2018. Im Anschluss wurden Helfer geehrt, die sich für das THW seit vielen Jahren verdient gemacht haben. Der Ortsverband durfte sich auch über Gäste aus den Reihen der Feuerwehren, von „Bensheim Aktiv“ und des Magistrats der Stadt Bensheim freuen.

Im Jahr 2018 leistete das THW Bensheim mit seinen ehrenamtlichen Helfern in 21261 Stunden Dienst – unter anderem bei 32 Einsätzen und vier großen Übungen.

Ulrich Michel betonte, dass 2018 ein sehr einsatzreiches und abwechslungsreiches Jahr gewesen sei. Das THW Bensheim kämpfte wie alle Organisationen mit der großen Hitzewelle, stellte Notfallpläne für mögliche Brände bereit, war aber auch zur Stelle, als die großen Gewitter am Ende der Hitzewelle in Zwingenberg und Umgebung binnen Minuten Hänge ins Rutschen brachten und Keller unter Wasser setzten.

Ullrich Michel bedankte sich bei allen Helfern für den unermüdlichen Einsatz. Ebenfalls dankte er den anderen Hilfsorganisationen aus Bensheim sowie der Stadtverwaltung für die unbürokratische Zusammenarbeit.

Besonders hervorgehoben wurde zum einen eine Personensuche in Lorsch im Januar. Hier waren viele Helfer aller Organisationen über einen Tag unermüdlich im Einsatz, um eine vermisste Person zu suchen.

Im Frühjahr stützte das THW Bensheim im Schönberger Schloss Decken ab, die einzustürzen drohten, und half in Hochstädten bei Renaturierungsmaßnahmen. Der Absturz eines Leicht-Flugzeuges in diesem Jahr band fast den vollständigen Ortsverband über 24 Stunden.

Eine schöne Erfahrung seien dagegen Einsätze gewesen, bei denen das THW einem Fernsehteam helfen konnte, an ungewöhnlichen Orten wie dem Brunnen des Auerbacher Schlosses zu drehen oder in gleicher Umgebung ein verirrtes Fahrzeug aus dem Wald zu bergen.

Da das THW überregional alle Räumgruppen neu geordnet hat, kamen auch auf Bensheim Veränderungen zu. Vorgesehen war, dass Bensheim einen neuen Teleskoplader erhalten sollte, der statt des bisherigen Radladers zum Einsatz kommen soll. Das Gerät erwies sich in den folgenden Einsätzen als sehr hilfreich. So konnte mit dem nun zu Verfügung stehenden Korb am Teleskoplader Höhen ungefährdet erreicht werden, die sonst unerreichbar gewesen wären. Ebenso war das Ausladen brennender Paletten aus einem Lkw an einer Rastanlage eine Leichtigkeit.

Bei Einsätzen wie dem Brand des Sägewerkes in Grasellenbach oder der Absicherung einsturzgefährdeter Bauwerke war der Teleskoplader ein unersetzliches Einsatzwerkzeug.

Schon jetzt freut sich der Ortsverband darauf, wieder den Familientag an Fronleichnam (20. Juni) auszurichten. Ulrich Michel wies allerdings darauf hin, dass dieses Jahr mit dem Landesturnfest gleichzeitig eine weitere Großveranstaltung in Bensheim stattfinden wird.

Gute Tradition im THW Bensheim ist es, bei der Jahresabschlussfeier verdiente Helfer des Ortsverbandes für ihre Leistungen auszuzeichnen. Frank Steinbacher, Matthias Ohlemüller und Marcel Haberer wurden für zehn Jahre Mitgliedschaft, Thies Langemeier für 30 Jahre Mitgliedschaft und ehrenamtliches Arbeiten geehrt. Kai Gorski, Verena Bommes und Ralph Kühne erhielten das Helferzeichen in Gold mit Kranz – eine besondere Auszeichnung.

Dieses Jahr ging auch ein besonderer Dank an Erik Hahn und Oliver Schweikhart. Beide kümmern sich unermüdlich um die Ausbildung der THW-Helfer in Bensheim. Nahezu jeder Helfer im Ortsverband wurde von Erik Hahn ausgebildet. Seit einigen Jahren wird er nun auch von Oliver Schweikhart unterstützt.

Wer Interesse am Technischen Hilfswerk hat, kann sich unverbindlich über das THW Bensheim informieren. Immer donnerstags in der Zeit zwischen 19 und 22 Uhr finden die Übungsstunden in der Unterkunft, Lahnstraße 51, in Bensheim statt. Ein Einstieg in das THW ist jederzeit möglich. Die Helfer freuen sich stets über neue Kräfte. red

Info: Weitere Informationen zum THW Bensheim unter www.thw-bensheim.de

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.01.2019