Mehr Bäume und neue Blühstreifen

Bensheim.„Für die Aktion Baum des Jahres haben wir mit unseren Koalitionspartnern Haushaltsmittel für 2019 bereitgestellt, die jetzt für 200 Obstbäume und zehn Ulmen ausgegeben werden. Wir freuen uns, dass hier ein Beitrag zum Erhalt alter, regionaler Obstsorten geleistet wird, der zusätzlich für neuen Lebensraum für Insekten und Vögeln sorgt“, sagt GLB-Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

Weiterhin habe die Koalition die Mittel 2019 für Blühstreifen im Stadtgebiet auf 25 000 Euro erhöht. „Die Umsetzung soll jetzt im Herbst an sechs verschiedenen Stellen im Stadtgebiet in einer Größe von insgesamt über 3000 Quadratmeter erfolgen“, erinnert Stadtverordneter Moritz Müller.

Fällarbeiten an der Lauter

An der Lauter in der Innenstadt wird das Bachbett vom Gewässerverband renaturiert und dabei von der Stadt auch an einer Stelle der lang gewünschte Zugang zum Wasser möglich gemacht. „Leider waren die Birken an der Lauter nicht mehr standsicher und mussten aufgrund der fehlenden Verkehrssicherheit nach Prüfung entfernt werden. Dies bedauern wir sehr, sehen aber, dass die Sicherheit hier Vorrang hat. Es wird Nachpflanzungen mit standortgerechten Bäumen und Büschen geben, wurde uns auf Nachfrage vom Gewässerverband bestätigt“, heißt es in der Pressemeldung.

Dem Klimawandel angepasst

In einer Übersicht aus dem Herbst 2018 geht hervor, dass es 8084 Bäumen im Stadtgebiet gibt, für deren Pflege der KMB zuständig ist. „Wir wollen dafür sorgen, dass dies nicht weniger, sondern mehr Bäume im Stadtgebiet werden und wir uns bei den Baumsorten dem Klimawandel anpassen. Weiterhin helfen auch Blühstreifen, Fassaden- und Dachbegrünungen, um weiter grün in der Stadt zu schaffen“, so Moritz Müller. Dies ist Thema in der Fraktionssitzung der Grünen Liste Bensheim am morgigen Dienstag (8.) um 20 Uhr in der Gaststätte Präsenzhof in Bensheim. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 07.10.2019