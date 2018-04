Anzeige

Bensheim. Es „frühlingt“ an der Bergstraße - und alle, die nicht unter heftigen Pollen-Attacken zu leiden haben, werden sich über den Abschied des Winters freuen. „Aber der Frühling könnte wieder ein bisschen leiser werden“, warnt Ulrike Vogt-Saggau (BfB). Denn Studien besagen ihren Angaben zufolge, dass in den vergangenen 30 Jahren bis zu 75 Prozent der Insekten in Deutschland verschwunden sind.

Die Gründe sind vielfältig und reichen von einer einseitigen und chemieintensiven Landwirtschaft über die Versiegelung von Flächen und Lichtverschmutzung bis hin zu gepflasterten oder geschotterten Gärten auf Privatgrundstücken.

„In Bensheim hat sich schon viel getan. Mittlerweile gibt es mehrere Bienenweiden und Blühstreifen, finanziert durch die Gelder aus dem Grubenzins.“ Weitere dieser „kleinen Rettungsinseln“ könnten nun am Berliner Ring zwischen den Fachmärkten und der Taunusanlage, in der Europa-Allee und im Bereich des Kreisels am Tegut angelegt werden.