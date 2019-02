Mehr Eichen für den Niederwald

Bensheim.Die Trockenheit insbesondere des vergangenen Sommers und neue Krankheiten machen dem Niederwald bei Fehlheim zu schaffen. Deshalb wird die Stadt Bensheim zwischen Ende Februar und Mitte März noch einmal Waldpflegemaßnahmen durchführen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ziel ist es, einen absterbenden Eschen-Pappel-Bestand in der Nähe des Niederwaldsees durch einen naturnahen, artenreichen Eichenmischwald zu ersetzen.

Geringe Niederschläge

Es sind verschiedene Entwicklungen, die den Wald unter Druck setzen, erklärt Revierförster Dirk Ruis-Eckhardt: Auf der einen Seite sind da die stetig steigenden Temperaturen bei gleichzeitig geringeren Niederschlägen in der Vegetationszeit (Mai bis September). Ursache ist die steigende Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre. Für Deutschland wird heute von einer Erwärmung von mindestens zwei Grad bis zum Jahr 2100 ausgegangen. Der Trockenstress schwäche die Bäume und mache sie anfälliger gegenüber Parasiten.

Ein ganz anderer Stressfaktor sei das sogenannte Eschentriebsterben. Verursacher ist ein kleiner Pilz aus dem asiatischen Raum, das Falsche Weiße Stengelbecherchen. Dieser Pilz bringt die Eschentriebe zum Absterben, so dass die Bäume erst kränkeln und innerhalb von zwei bis drei Jahren absterben.

Dazu komme, dass in einem Teil des Niederwaldes Hybrid-Pappeln wachsen. Diese Pappel-Züchtung ist wenig naturnah und die Erfahrung zeige, dass unter den Pappeln keine Bäume natürlich nachwachsen.

Ziel: ein artenreicher Wald

Das Ziel der Stadt Bensheim sei es, der Bevölkerung auch in den nächsten 100 Jahren einen gesunden, artenreichen Wald zur Verfügung zu stellen – auch, um die Region mit dem nachhaltigen Rohstoff Holz zu versorgen.

Die Eiche sei dafür die ideale Baumart. Sie ist heimisch und kommt durch ihre tiefwachsende Pfahlwurzel gut mit Trockenheit zurecht. An keiner anderen Baumart in Deutschland kommen so viele Arten vor – und diese Naturschutz-Funktion kann sie 200 Jahre lang erfüllen. Dann erst werde sie geerntet, um aus ihrem wertvollen Holz Möbel, Furnier oder Weinfässer herzustellen.

Bäume brauchen viel Licht

Eine Bedingung stelle die Eiche aber viel mehr als die Buche: Sie braucht Licht. Deshalb werden auf einer Fläche von 0,6 Hektar die absterbende Esche und die standortsfremde Pappel entnommen. Dadurch sei genügend Licht vorhanden, um Eichen zu pflanzen und diese mit einem Zaun vor dem Verbiss durch Rehe zu schützen.

Auch die sogenannte Verkehrssicherheit der Wege und Waldflächen werde wieder hergestellt. Das heißt, dass die Wege begehbar sind und absterbende Bäume am Weg beseitigt wurden. Wegen der Arbeiten werden die Waldwege im Bereich Niederwald aus Sicherheitsgründen zeitweise gesperrt. Waldbesucher haben diese Sperrungen zum Schutz von Leben und Gesundheit unbedingt zu beachten, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Stadt Bensheim weist außerdem darauf hin, dass durch feuchte Witterung Verschmutzungen oder Beschädigungen der Waldwege auftreten können. Diese werden, sobald die Witterung es erlaubt, nach Abschluss der Arbeiten beseitigt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.02.2019