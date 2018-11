Mehr Geld für Kinderbetreuung

Bensheim. Wenn es ums Geld geht, herrscht in der Stadtverordnetenversammlung immer ein leichter Ausnahmezustand mit Hang zu gereizter Stimmung. Die Diskussion über den Nachtragshaushalt bildete da keine Ausnahme.

Finanzdezernent Adil Oyan (Grüne) und sein Team mussten das Zahlenwerk vor allem deshalb aktualisieren, weil der Zuschussbedarf bei der Kinderbetreuung massiv gestiegen ist - um 1,6 auf 10,4 Millionen Euro (wir haben berichtet). Außerdem fällt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer niedriger aus, geplante Grundstücksverkäufe mussten auf 2019 verschoben werden.

Unterm Strich rettet man im ordentlichen Ergebnis ein Plus von etwas mehr als 24 000 Euro über die Ziellinie. Zu verdanken ist dies einmal mehr der Gewerbesteuer, die 800 000 Euro über Plan liegt. Beim prognostizierten Jahresergebnis kommt man mit 2,155 Millionen Euro ohnehin nicht aus den Miesen raus.

Weil Kreditleichen aus den vergangenen Jahren beseitigt werden müssen, um Projekte zeitnah zu finanzieren, rutscht die Stadt zudem in die Nettoneuverschuldung. Alles in allem keine Rahmenbedingungen, die Begeisterung auslösen. Weder im Rathaus, noch bei den Kommunalpolitikern. Dass die Bewertung der Fraktionen dennoch unterschiedlich ausfällt, liegt in der Natur der Sache. dr

Bericht in der Freitagausgabe

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 15.11.2018