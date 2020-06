Mehr Grün und Bänke

Bensheim.Trotz Corona-Pandemie tut sich etwas in Bensheim und in den Stadtteilen, zwei Beispiele nennt die CDU-Fraktion in einer Pressemitteilung. „Der Vorplatz des Bahnhofs in Auerbach soll aufgewertet werden. Die Umgestaltung ist eine wichtige Maßnahme, der wir zustimmen“, erklärt Stadtverordnete und Ortsbeiratsmitglied Petra Jackstein.

Die Pläne sehen vor, die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Unter anderem sollen Grünelemente angelegt und Sitzgelegenheiten geschaffen werden. Für die Informationstafeln ist eine bessere Platzierung vorgesehen. Die Inhalte der Konzeption wurden in einer Arbeitsgruppe unter Beteiligung des Ortsbeirates, dem Eigentümer des Bahnhofsgebäudes und der Verwaltung entwickelt.

Bahnhöfe und ihr Umfeld sind Eingangstor in den Ort, so auch in Auerbach als einzigem Stadtteil mit einem Bahnhaltepunkt. In den letzten Jahren habe sich bereits einiges an dieser Stelle getan, worauf Stadtrat Hans Seibert hinweist: „Die Deutsche Bahn AG hat die Bahnsteige barrierefrei und S-Bahn-tauglich umgebaut. Nach dem Verkauf des Bahnhofsgebäudes wurde dieses von einer Privatperson grundhaft und ansehnlich saniert. Aus Sicht der CDU eine gute Entwicklung.“

Entsprechende Nutzungen sind in die Räumlichkeiten eingezogen. Unter anderem eine Event-Location für Familienfeiern und Veranstaltungen im Erdgeschoss zum Bahnhofsvorplatz auf der Ostseite zur Wilhelmstraße. Für diesen Bereich schlägt nun der Magistrat die Umsetzung einer Konzeption für die Umgestaltung des Vorplatzes vor, sowie eine Wurzelraumsanierung für die bestehenden Bäume im Bereich des Gebäudes. Insgesamt sollen hierfür 100 000 Euro investiert und verbaut werden.

Mehr Platz für Lebensmittelmarkt

In der Wilhelmstraße ist noch ein weiteres Projekt in Planung: Der Lebensmittelmarkt an der Ecke Schillerstraße soll durch einen Anbau erweitert werden. Damit werde die so die wichtige Versorgung der Menschen in den umliegenden Wohngebieten weiterhin gesichert. Hierfür ist eine Änderung des Bebauungsplanes notwendig, der Aufstellungsbeschluss soll vor der Sommerpause auf den Weg gebracht werden.

Die CDU-Fraktion unterstützt die Vergrößerung des Lebensmittelmarktes als Nahversorger. In ihrer Videokonferenz am heutigen Dienstag (9.) wollen die Christdemokraten mit Bürgermeister Rolf Richter und Erster Stadträtin Nicole Rauber-Jung über dieses Vorhaben und die geplante Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes in Auerbach sprechen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 09.06.2020