Mehr Interesse an Ideen der Bürger zeigen

Bensheim.Über den politischen Stil in Bensheim wurde im Zuge des Bürgermeisterwahlkampfs viel geredet. Nach dem Führungswechsel im Rathaus stellt sich nun die Frage, ob und was sich konkret verändern wird. Die Bensheimer Grünen wollten wissen, welche Perspektiven in der politischen Kultur umsetzbar sind und wie einzelne lokale Akteure die Situation bewerten.

In einer Online-Diskussion im Rahmen ihrer Serie „Du hast die (Kommunal-)Wahl“ ging es um Themen wie Transparenz, gesellschaftlichen Dialog und die Varianten einer direkten Bürgerbeteiligung. Die Moderation übernahm der GLB-Stadtverordnete Moritz Müller.

Zeitenwende in Darmstadt

Sein erster Blick ging in die Nachbarschaft, wo sich vor zehn Jahren eine mit Bensheim verwandte Situation ergeben hatte: Bei der Oberbürgermeisterstichwahl in Darmstadt im April 2011 setzte sich der damalige Sozialdezernent Jochen Partsch gegen Amtsinhaber Walter Hoffmann von der SPD durch. Er wurde der erste grüne Oberbürgermeister einer Großstadt in Hessen und hat die seit mehr als 60 Jahren andauernde sozialdemokratische Dominanz im Darmstädter Rathaus überraschend beendet. Damals wurde die Wahl als politische Zeitenwende kommentiert.

Ein Zeitpunkt, dem unter anderem der Streit um die geplante Nordostumgehung vorausgegangen war, wie Partsch im Video-Stream erklärte. Das Thema Bürgerbeteiligung hatte damals eine wichtige Rolle gespielt. Man müsse die Anregungen aus der Bevölkerung aufnehmen, die vorgebrachten Argumente prüfen und in den politischen Prozess einfließen lassen. „Eine Entscheidung wird in der Regel klüger, je mehr Menschen sich an ihr beteiligen“, so der OB, der mit der grünen Bundestagsabgeordneten Daniela Wagner verheiratet ist, die auch für den Kreis Bergstraße zuständig ist.

Partsch betonte aber auch, dass die in Bürgerinitiativen und Leserbriefen enthaltenen Argumente weder immer richtig noch grundsätzlich vernünftig oder umsetzbar seien. Auch seien hier oft viele Partikularinteressen und Lobbyismus erkennbar. Vielmehr gehe es ihm um einen dialogisch-diskursiven Austausch im Magistrat, der für die Stimmen aus dem Volk ein offenes Ohr haben müsse. Er selbst steige daher lieber auf das Rad, anstatt sich vom Chauffeur fahren zu lassen, sagte er. Dabei würde man mehr über die Stadt und ihre Menschen erfahren als anderswo.

„Es ging nur um Machterhalt“

Ob Christine Klein bevorzugt auf zwei oder vier Rädern unterwegs ist, wurde in der Runde nicht thematisiert. Laut Müller könne man aber auch in Bensheim von einem historischen Machtwechsel sprechen, der die ununterbrochene CDU-Regentschaft im Rathaus nach 74 Jahren beendet hat. Einen konzeptuellen und kommunikativen Neubeginn, den Partsch bereits vollzogen habe, liege jetzt vor ihr – wenn man Kleins Wahlkampfversprechen beim Wort nimmt. Während ihrer Kampagne hatte sie einen neuen politischen Stil mit mehr Bürgerbeteiligung und Transparenz angekündigt.

„In Bensheim ging es jahrzehntelang nur um Machterhalt“, so die Bürgermeisterin. Christine Klein erkennt in einem solchen – beinahe schon selbstverständlichen – Führungsanspruch auch eine gewisse Arroganz, die den Menschen nach so langer Zeit „gereicht“ habe. Der Umgang mit Bürgerinitiativen und anderen Meinungen habe jede Form von Interesse und Wertschätzung vermissen lassen. Beteiligungsprozesse hätten viele Bürger ausgeschlossen, da sie – als zeitlich limitierte Präsenzveranstaltungen – nur ein sehr begrenztes Publikum erreicht hätten. Sie wolle auch andere Formate (etwa digitale) ausprobieren, um basisdemokratische Prozesse für alle zu öffnen, so Klein, die bei diesem Thema aber weitaus früher ansetzen will: „Mir geht es nicht um mehr Bürgerbegehren, sondern um ein grundsätzliches Interesse der Politik an den Ideen der Bürger.“

Gundula Bunge-Glenz von der Bürgerinitiative „Bensheimer Marktplatz besser beleben“ hörte das gern. Es gehe weniger um ein bestimmtes Format von Bürgerbeteiligung, sondern um die Haltung im Rathaus. Sie wünsche sich mehr Respekt für unterschiedliche Meinungen und ein wertschätzendes Miteinander in der Stadtgesellschaft. Leider habe sich im vergangenen Jahr bezüglich der Forderung der BI – eine ergebnisoffene Gestaltung des Marktplatzes unter Berücksichtigung aller Ergebnisse aus dem Bürgerdialog – kein Dialog mit dem Rathaus entwickelt. „Schon bei der ersten Veranstaltung war uns ein eisiger Wind ins Gesicht geströmt.“

Eine steife Brise, die auf Theo Sartorius allerdings vor allem belebend gewirkt habe, wie der frühere Bensheimer Stadtbaurat und BI-Vertrauensmann betont. „Das hat gezeigt, dass wir auf einem richtigen Weg sind.“ Er sei froh, dass nach der Bürgermeisterwahl Bewegung in die Kommunalpolitik gekommen sei. „Das Schlimmste in einer Demokratie ist, wenn man glaubt, man könne noch Jahrzehnte von den Leistungen der Großväter zehren.“

„Kein Allheilmittel“

Jochen Partsch hält Volksentscheide nicht für ein Allheilmittel: Wichtige politische Fragen müssten auf dem klassischen Weg diskutiert und abgestimmt werden. „Wir brauchen sogar eher eine Stärkung des Parlamentarismus“, so der Darmstädter Oberbürgermeister. Demokratie lebe auch von Kompromissen.

Bürgerbegehren würden ein Thema aber oftmals zu stark in schwarz-weiß zeichnen und es an Differenzierung fehlen lassen. Der OB sieht die Bevölkerung daher eher als hilfreiche Meinungsvielfalt und Dialogpartner mit einer gewissen Schwarmintelligenz denn als konkreten politischen Entscheider.

