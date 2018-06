Anzeige

Zufrieden äußerten sich die Fraktionsmitglieder über die Videoüberwachung, die sehr gute Dienste leiste. Allerdings seien auch hier Eingriffe nötig, um bessere Aufnahmen zu erzielen. Um in den Abend- und Nachtstunden die Qualität der Aufnahmen zu erhöhen, braucht es leistungsstärkere Lampen. Die Kamera an der Bundesstraße könnte zudem höher angebracht werden, um den Busbahnhof zusätzlich in den Blick zu nehmen.

Wie berichtet, soll außerdem im Bahnhofsgebäude eine Außenstelle der Stadtpolizei eingerichtet werden. „Uns ist wichtig, dass hier Präsenz gezeigt wird – und das nicht nur zu normalen Tageszeiten, sondern auch abends, an Wochenenden und Feiertagen“, fasste Tobias Heinz die Erwartungshaltung zusammen. Damit die geforderte Flexibilität nicht mit dem Dienstplan kollidiert, werden zwei zusätzliche Stellen geschaffen. Positiv bewertete die Fraktion die Planungen für ein Fahrradparkhaus mit 70 Stellplätzen in der ehemaligen Gepäckabfertigungshalle.

Angesprochen wurden darüber hinaus die Sanitäranlagen. Die öffentlichen Toiletten im Bereich der Tiefgarage sind kein Ruhmesblatt für die Stadt und oft von Vandalismus betroffen. Der Magistrat soll deshalb auf Anregung der CDU prüfen, ob „oberirdisch“ eine Anlage installiert werden kann – und welche Kosten dadurch entstehen würden. Denkbar wäre ein WC-Häuschen mit Münzeinwurf und selbstreinigender Toilette, wie man es von anderen Städten her kennt. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.06.2018