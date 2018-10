Mehr Plätze in der Kinderbetreuung

Bensheim.Weitere Plätze für die Kinderbetreuung entstehen in Bensheim: Der Spatenstich für die Einrichtung „Hollerbusch“ in der Sparkassenallee steht demnächst an.

Am Berliner Ring soll ebenfalls ein Neubau für mehrere Gruppen errichtet werden. Als dritte Tagesstätte, für die erhebliche Investitionen im Wirtschaftsplan des städtischen Eigenbetriebs für das Jahr 2019 vorgesehen sind, nennt die CDU-Fraktion die Sanierung des Kindergartens Sankt Winfried in der Weststadt.

„Damit ein ausreichendes Angebot zur Verfügung steht, setzt sich die CDU für den Ausbau der Kinderbetreuung ein. Die Zahl der Plätze wollen wir entsprechend dem steigenden Bedarf erhöhen“, erklärt Stadtverordnete Ingrid Schich-Kiefer.

Ausgaben steigen auf 20 Millionen

In der bevorstehenden Sitzungsrunde der städtischen Gremien sind sowohl der nächste Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kinderbetreuung als auch der Nachtragshaushalt der Stadt für das laufende Jahr zu beraten. Der finanzielle Aufwand – für 2018 ist ein zusätzlicher Verlustausgleich in Höhe von 1,6 Millionen Euro erforderlich und die Ausgaben steigen auf 20 Millionen Euro – zeigt den hohen Stellenwert der Betreuungsangebote.

Die CDU-Fraktion tagt am heutigen Dienstag (16.), um 19 Uhr, in der Gaststätte Weiherhaus, Saarstraße 56, Auerbach. red

