Mehr Polizei am Bahnhof

Bensheim.Die Sicherheit in Bensheim – auf den Straßen und insbesondere in den Wohngebieten – soll weiter verbessert werden. Dazu erstellt die Stadt derzeit eine Strategie im Rahmen des Landesprogramms „Kompass“ (Kommunalprogramm Sicherheitssiegel).

Bei ihrer Sitzung am heutigen Dienstag (19.) spricht die CDU-Fraktion über den Stand der Beratungen, wie Stadtverordneter Tobias Heinz berichtet: „Objektiv gesehen lebt man in Bensheim sicher. Jedoch fühlen sich Bürger nicht in allen Bereichen der Stadt und zu jeder Tageszeit wohl. Deshalb wollen wir zusätzliche Maßnahmen ergreifen und die laufenden Projekte fortsetzen.“

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Bahnhof, für den bereits ein Aktionspaket beschlossen wurde. Inzwischen sind dort häufiger uniformierte Polizisten präsent. Den Eingangsbereich der Unterführung belegt nicht mehr die Personengruppe, seitdem für sie eine überdachte Möglichkeit zum Aufenthalt errichtet wurde. Und die Beleuchtung im Umfeld des Bahnhofs wurde verbessert.

Die CDU will dies weiterführen, indem eine Wache für die Stadtpolizei im Bahnhofsgebäude eingerichtet wird. Hierüber verhandelt die Stadt mit der Bahn AG. Die Einsatzzeiten der städtischen Ordnungskräfte am Abend wurden bereits verlängert.

„Einen wichtigen Aspekt für mehr Sicherheit stellt das Verhindern von Wohnungseinbrüchen dar“, sagt Rudolf Volprecht. Beispielsweise führt die Stadtverwaltung im Rahmen der Aktion „Wachsame Nachbarn“ regelmäßig Veranstaltungen durch, um über den Schutz gegen Einbrecher zu informieren.

