Bensheim.Die Schulferien sind seit der vergangenen Woche vorbei, und viele Schulanfänger werden bei ihrem Weg zur Schule mit den Gefahren des Straßenverkehrs konfrontiert. Diese selbstständige Teilnahme am Straßenverkehr ist für die allermeisten Kinder eine ganz neue Erfahrung.

So können Kinder den Verkehr aufgrund ihrer geringeren Größe nicht so einsehen wie Erwachsene, haben einen anderen Blickwinkel und reagieren oft anders als erfahrene Verkehrsteilnehmer. Die Polizeistation Bensheim führt wie viele andere in Hessen alljährlich zum Schulanfang die Aktion „Blitz für Kids“ durch.

Im Jahr 2005 wurde diese Kampagne von der Polizei und dem ADAC ins Leben gerufen, um den Schulweg sicherer werden zu lassen. In diesem Jahr wurde am Dienstag ab 7.30 Uhr in der Heidelberger Straße Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen, um zu schnelle Autofahrer auf ihr Fehlverhalten aufmerksam zu machen. Dass die Straße eine Tempo-30-Zone ist, haben viele Verkehrsteilnehmer noch nicht verinnerlicht und sind zu schnell unterwegs.