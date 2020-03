Mehr Zeit für Zweisamkeit – auch mit Baby

Bensheim.Nach dem mit Sehnsucht erwarteten Nachwuchs beginnt für junge Eltern eine Zeit des Wandels. Häufig sind Väter mehr in der Verantwortung, finanziell für die Familie zu sorgen und viele Mütter vermissen Zeit für sich, bei der Versorgung des Babys und des Haushaltes.

Wichtig ist dabei für die frisch gebackenen Eltern, sich nicht gegenseitig aus den Augen zu verlieren, heißt es in einer Pressemitteilung der Beratungsstelle Pro Familia in Bensheim.

Dies ist leichter gesagt als getan zwischen all den Verpflichtungen: Arbeit und Haushalt, Stillen, Windeln wechseln, dem Aneinander gewöhnen als Familie und eventuell schlaflosen Nächten.

Zu hohe Erwartungen

Oftmals haben die werdenden Eltern zu hohe Erwartungen – an sich, den Partner und das Baby. Alles soll perfekt klappen und dann kommt doch alles ganz anders. In dieser Zeit sei es wichtig, sich als Partner in der Liebesbeziehung mit Wohlwollen und Wertschätzung für das jeweilige Leben des anderen zu begegnen.

Sowohl derjenige, der für die finanzielle Absicherung verantwortlich ist, als auch derjenige, der sich zeitlich mehr dem Baby widmet, leiste wertvolle Anteile für das Familienleben. Sich wirklich für den anderen zu interessieren und sich die Wünsche und Vorstellungen über das gemeinsame weitere Leben mitzuteilen und sich zuzuhören, sei sehr bedeutsam für die Liebesbeziehung der Eltern. Dies könne sehr herausfordernd und schwierig sein in der ersten Zeit mit Nachwuchs.

Fehlende Sexualität auch Thema

Sobald man als Paar das Gefühl habe, es sei zu eingefahren oder man verstehe sich nicht mehr, sei es hilfreich, eine Beratung aufzusuchen, so Pro Familia. „Je früher, desto besser“ – und umso weniger Beratungsgespräche sind erforderlich, so die Erfahrungen der Paartherapeutin Veronika Rosenthal. Themen können neben der mangelnden Kommunikation und Streitigkeiten auch fehlende Sexualität sein.

Pro Familia Bensheim bietet in den Beratungen Unterstützung bei den Konflikten des jeweiligen Paares an. In einer ruhigen Atmosphäre gibt es Raum für den gegenseitigen Austausch, zur Lösung der Probleme und zur langsamen Wiederannäherung in der Beziehung.

Lohnende „Auszeit“

Oftmals werde es von den Eltern zunächst als ein weiterer anstrengender Termin im stressigen Alltag erlebt, Beratung aufzusuchen, zumal eine Kinderbetreuung organisiert werden muss. Doch es lohne sich, diese „Auszeit“ zu nehmen und sich mit Hilfe professioneller Unterstützung mit der Beziehung auseinander zu setzen.

„Es ist hilfreich, sich über die verschiedenen Vorstellungen von Familie auszutauschen und gemeinsam zu überlegen, wie es weitergehen kann: mit mehr Spaß und Leichtigkeit, mit einem Gefühl des Geliebtwerdens in der Familie und als Paar“, heißt es von Seiten der Beratungsstelle. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 14.03.2020