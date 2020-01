Mehrere Roller in Bensheim gestohlen

Bensheim.Am vergangenen Wochenende hatten es Kriminelle in der Nacht von Samstag (11.) auf Sonntag (12.) in Bensheim offenbar auf Motorroller abgesehen. Zwischen 18 Uhr am Samstagabend und 16 Uhr am Sonntagnachmittag wurden insgesamt drei motorisierte Zweiräder durch die noch unbekannten Diebe entwendet.

In der Eifelstraße bedienten sich die Täter eines schwarzen Peugeot-Rollers (Versicherungskennzeichen: 496-LCI) im Wert von 1100 Euro.

Zwei Fahrzeuge bereits gefunden

In der Heinrichstraße erbeuteten sie einen roten Yiying-Roller und in der Straße Im Lerchengrund machten sie sich an einem schwarzen Modell des Herstellers Longija zu schaffen. Die beiden letztgenannten Fahrzeuge im Gesamtwert von 900 Euro wurden bereits wieder aufgefunden, von dem Peugeot-Roller fehlt weiter jede Spur.

Wer verdächtige Personen im näheren Umfeld beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib des schwarzen Peugeot-Rollers machen kann, wird gebeten Hinweise an die Beamten der Ermittlungsgruppe in Bensheim unter Telefon 06251/8468-0 zu geben. pol

