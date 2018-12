Mehrheit für den Haushalt

Bensheim.Die Stadtverordnetenversammlung hat am Donnerstagabend in Schwanheim den Haushaltplan mit den Stimmen der Koalition aus CDU, GLB und BfB abgesegnet. Die Opposition aus SPD, AfD, FDP und FWG votierte erwartungsgemäß gegen das Zahlenwerk.

Der Etat schließt im ordentlichen Ergebnis – wie berichtet – mit einem knappen Plus von 24 823 Euro, das Jahresergebnis ist mit 2,38 Millionen allerdings im Minus. Im Gegensatz zu den Vorjahren rutscht Bensheim mit knapp einer Million Euro in die Nettoneuverschuldung, was allerdings keine Sanktionen durch die Kommunalaufsicht zur Folge hat.

Das Dreierbündnis hob in ihren Redebeiträgen die Investitionen unter anderem in die Kinderbetreuung, die Innenstadt, die Infrastruktur sowie in den Umwelt- und Naturschutz hervor. Die Opposition verwies auf die nach wie vor steigenden Gesamtschulden und vermisste bei den Verantwortlichen einen „wirklichen Willen zum Sparen“. Der Schlagabtausch zum Jahresende dauerte knapp zwei Stunden und verlief weitgehend sachlich. dr

