Mehrheit für Verkehrskonzept am Euler

Bensheim.Der Magistrat muss ein Verkehrsgutachten und darauf aufbauend ein Verkehrskonzept für den Bereich rund um das ehemalige Euler-Gelände – zwischen Friedhofstraße und Heidelberger Straße – in Auftrag geben. Ein entsprechender Antrag der FDP in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung erhielt eine knappe Mehrheit. In der Sitzungsrunde im November oder Dezember soll das Ergebnis den Fachausschüssen sowie dem Stadtparlament vorgelegt werden.

Ob der zeitliche Rahmen allerdings eingehalten werden kann, ist offen. Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung (CDU) teilte mit, dass es unmöglich sei, noch in diesem Jahr ein Konzept vorzulegen, weil man so kurzfristig kein Büro fände, das entsprechende freie Kapazitäten besitzt.

Zuvor hatte Holger Steinert betont, dass es nicht zumutbar sei, auf die Aktualisierung des Verkehrsentwicklungsplan zu warten – vor allem, weil man seit 2011 bereits darauf hinweist, dass ein Verkehrskonzept für das Neubaugebiet notwendig sei. „Der bestehende Verkehrsentwicklungsplan ist uralt, der kann nicht herangezogen werden“, monierte der FDP-Fraktionsvorsitzende. Und die Aussagen aus dem damaligen Bebauungsplan zur Verkehrssituation genügten nicht.

Weil man aus seiner Sicht derart in Verzug ist, „begehren nun die Anwohner nachvollziehbar auf“, spielte Steinert auf die Gründung der BI Friedhofstraße an. Es sei absehbar gewesen, dass nun die Mängel zum Vorschein kommen. Ein aktuelles Gutachten sei im Sinne aller Beteiligten, von alleine würden die Debatten nicht abreißen. Man brauche eine vernünftige Diskussions- und Entscheidungsgrundlage.

Das sah auch Werner Bauer (SPD) so. Er hielt „Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit“ in diesem Gebiet für geboten. Das Gutachten könne als Basis für ein Konzept herangezogen werden. Dringenden Handlungsbedarf reklamierte auch Hanns-Christian Wüstner (GLB). Man habe keine belastbaren Hinweise bisher für ein Verkehrskonzept. Besonders die Friedhofstraße sei ein Nadelöhr. Die Situation rund um das Euler-Gelände beurteilte er als schwierig. Wüstner erwartet nun vom Magistrat ein tragfähiges Konzept, in dem alle Verkehrsteilnehmer berücksichtig werden. „Der Autoverkehr muss dabei die niedrigste Priorität haben.“ Darüber hinaus mahnte er an, dass die Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans in naher Zukunft vorgelegt werde.

Das könnte jedoch ein bisschen länger dauern. Nach Auskunft von Nicole Rauber-Jung ist der Plan noch nicht in Bearbeitung. Der Vorschlag für die Ausschreibung ist der Verwaltung zu Kfz-lastig. „Das findet nicht unsere Zustimmung.“ Erschwerend kommt hinzu, dass eine offene Stelle als Verkehrsplaner im Rathaus bislang nicht besetzt werden konnte.

Von Seiten der BfB kam ein Änderungsantrag. Vorgeschlagen wurde, die beiden Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan für die ehemalige Papierfabrik zu aktualisieren – unter Berücksichtigung der Prognosen für die nächsten Jahre. Diese Vorgehensweise sei mit weniger Kosten verbunden und schneller umsetzbar. Eine Mehrheit gab es dafür allerdings nicht. Abgelehnt wurde zudem, die Einmündung von der B 3 in die Wormser Straße genauer zu untersuchen, weil es dort nach Ansicht der BfB bei den Linksabbiegern nach wie vor zu größeren Rückstaus komme.

Letztlich votierten FDP, SPD, BfB und GLB für den Antrag der Liberalen und damit die Beauftragung eines Gutachtens. CDU und AfD stimmten dagegen.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.10.2020