Mehrweg statt Einweg: Der Becher ist da

Anzeige

Zunächst drei Anlaufstellen

In Bensheim sind es naturgemäß weniger. Die Stadt startet zunächst mit drei Anlaufstellen, wo man seinen Becher kaufen, befüllen und bei Bedarf auch abgeben und gegen eine Pfandmarke eintauschen kann. In der Innenstadt sind das Bäckerei Jost und TeaTime, in Auerbach die Tankstelle Agip. Weitere Geschäfte werden folgen. „Gespräche mit möglichen Teilnehmern laufen“, betonen Stadtrat und Umweltdezernent Adil Oyan und Max Thiel vom Team Klimaschutz, Umwelt und Energie. Auch auf die weiterführenden Schulen will man zugehen. Beiden ist klar, dass sich die Aktion in Bensheim erstmal warmlaufen muss.

„Wir sind die ersten an der Bergstraße“, freuen sie sich, dass Bensheim in Sachen Pfandbecher eine Vorreiterrolle einnimmt. Und die Kampagne soll weiter um sich greifen. Mit den Kollegen in den Rathäusern von Lorsch, Heppenheim und Zwingenberg habe man bereits erste Gespräche geführt. „Die Idee ist, ein regionales Mehrwegprodukt einzuführen“, erklärt Thiel – vielleicht sogar für die ganze Metropolregion?

Das deutet zumindest schon jetzt die Optik des Bechers an. Die Silhouetten von Wahrzeichen aus verschiedenen Städten sind darauf zu sehen: das Heidelberger Schloss etwa, der Wasserturm in Mannheim, der Hochzeitsturm in Darmstadt, der Speyerer Dom. Darunter sind, zur Identifizierung der Städte, die jeweiligen Autokennzeichen aufgedruckt. So müssen die Bensheimer verschmerzen, dass lediglich „HP“ auf dem Becher zu lesen und ein Bild der Starkenburg zu sehen ist . . . Daneben ist das Kunststoff-Behältnis mit netten Sprüchen bedruckt: „Denn er gehört zu mir“ beispielsweise, „Er geht mit dir, wohin du willst“ oder „Wiederfüllen macht Freude“.

„Der Becher wird in Deutschland produziert, er ist qualitativ hochwertig und schadstofffrei“, betont Oyan. Bereits bei der Herstellung werde auf Nachhaltigkeit geachtet. 1000 Exemplare hat die Stadt zunächst zum Einkaufspreis erworben, sie werden für den gleichen Preis an die teilnehmenden Läden verkauft. Für Verbraucher gibt es den Becher für vier Euro. Neben den beteiligten Betrieben ist er auch in der Tourist-Info und im Rathaus an der Info-Theke erhältlich – Kaffee gibt es dort allerdings keinen.

Für Stadtrat Oyan ist jetzt der erste entscheidende Schritt getan: „Die Stadt stellt die gesamte Infrastruktur für die Aktion. Das Projekt lebt von der Teilnahme möglichst vieler Partner. Deshalb hoffen wir, dass die Zahl der Teilnehmer noch deutlich steigen wird.“ Einen großen Dank spricht Oyan der Stadt Mannheim und der Klimaschutzagentur Mannheim dafür aus, dass Bensheim die aufwendige und sehr detaillierte Vorarbeit nutzen und sich der Aktion anschließen konnte. So können etwa auch Plakate und Aufsteller 1:1 übernommen werden.

Vielleicht folgen bald auch noch weitere Städte der Region – dann könnte aus dem Pfandbecher ein gutes Beispiel von interkommunaler Zusammenarbeit werden.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 27.07.2018