Meister an der Balalaika

Bensheim.Mit dem Konzertduo Gorbatschow und Freund, das am Donnerstag, 31. Januar, um 20 Uhr zu Gast im Parktheater ist, kommt der gegenwärtig bedeutendste Balalaikaspieler Andrei Gorbatschow nach Bensheim. In Russland wird er als großer Star gefeiert. Die Begleitung am Klavier übernimmt Lothar Freund. Im Februar 2018 gaben die beiden Künstler ein Konzert in der Carnegie Hall New York.

Andrei Gorbatschow hat 1994 sein Studium an der berühmten Moskauer Musikhochschule „Gnessin“ im Fach Balalaika mit der höchsten Auszeichnung abgeschlossen. Danach begann eine rege solistische Konzerttätigkeit mit den bekanntesten russischen Orchestern. 1991 spielte er vor der englischen Königin Elisabeth II. 1993 wurde er erster Preisträger beim bedeutendsten Wettbewerb für Balalaika. Es folgen internationale Konzertreisen nach Asien, Amerika und Europa.

Lothar Freund studierte Klavier und Liedbegleitung in Mainz. Seit 1989 ist er Klavierbegleiter für Sänger und Instrumentalisten. Er trat bei vielen internationalen Konzerten auf, zum Beispiel im Rahmen des Tokio-Classic-Festivals.

Das Konzert, das im Rahmen des Abonnements C aufgeführt wird, dauert 1:45 Stunden, inklusive Pause. Veranstalter ist die Stadtkultur Bensheim.

Eintrittskarten gibt es bei der Tourist-Info, im BA-Medienhaus, Telefon 06251/100816, überregional bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet auf www.stadtkultur-bensheim.de. red

