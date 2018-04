Anzeige

Bensheim.Nach der erfolgreichen Saison in der Bezirksoberliga, die Anfang März mit dem Titelgewinn gekrönt wurde, verbrachte die weiblich D1 der Flames gemeinsam mit Trainerin Claudia Richter und einigen mitgereisten Eltern den Saisonabschluss bei einer Skifreizeit im Montafon. Bis auf eine verletzte Spielerin waren alle Mädels dabei. Auf den Pisten konnten die erfahrenen Skifahrerinnen ihre Kenntnisse unter fachkundiger Anleitung weiter verbessern. Auch die Anfängergruppe gewöhnte sich schnell an das neue Terrain und konnte schon nach wenigen Tagen sämtliche Schwierigkeitsgrade abfahren.

In der letzten gemeinsamen Woche dieser Handballsaison standen aber vor allem der Spaß und viele gemeinsame Erlebnisse wie eine rasante Abfahrt auf der Sommerrodelbahn und lustige Spieleabende im Vordergrund, so dass die ganze Truppe in den sieben Tagen in Tschagguns noch enger zusammenwuchs. red/Bild: Verein