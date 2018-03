Anzeige

Nach einer Familientragödie streifen Mutter, Vater und Sohn durch einen imaginären Wald und suchen nach ihren familiären Bindungen. Drei verlorene Menschen am Ende ihrer Vergangenheit. Jeder für sich und doch zusammen reflektieren sie das Geschehene in einem finalen Showdown, der ganz schlicht und karg über die Bühne geht. Die Kraft des Stücks liegt allein im Text, den Regisseur Andreas Jähnert wie einen Rohdiamanten behandelt und ihn ohne mattes Beiwerk prachtvoll in Szene setzt.

Die Schlucht zwischen sprachlicher Ästhetik und einer dramatischen Struktur fordert das Publikum von der ersten Minute an heraus. man muss ganz genau zuhören und verliert dennoch immer wieder den Zugriff zu einer Geschichte, die in konkreter Form überhaupt nicht existiert.

„Rost“ ist ein psychologischer Dreiklang, eine tiefgehende Innenschau voller Emotionen und Illusionen. Jähnert hat das Stück bewusst als Experiment angelegt, das schiefgehen kann. Wer Fehler vermeiden will, der beraubt sich allen Möglichkeiten, sagte er im Gespräch mit Hermann Beil und Marlene Schäfer (Deutsche Akademie der Darstellenden Künste) im Anschluss an die Aufführung. „Ein Versuch, der scheitern darf.“ In diesem Sinne hat er einen komplexen Stoff in einer eigenwilligen, kreativen und gewagten Theatersprache auf die Bühne gebracht.

Der Outlaw des Festivals

Andreas Jähnert absolvierte seine Ausbildung an der Berliner Schule für Schauspiel, nachdem er sich in Thüringen zum Landwirt hatte ausbilden lassen. In Deutschland trat er bereits an verschiedenen Bühnen auf, etwa am Schauspielhaus Neubrandenburg, an der Komischen Oper Berlin und bei den Schwetzinger Schlossfestspielen. In Österreich war er vier Jahre festes Ensemblemitglied am Vorarlberger Landestheater. Als Mitgründer des Theaters der Sprachfehler präsentierte der 32-Jährige im Herbst 2017 mit der Uraufführung von „Rost“ nach einer Vorlage von Christian Kühne die erste gemeinsame Arbeit des Kollektivs. Zentraler Ansatz ist die Macht der Sprache und ihre Wirkung auf den Menschen.

Das Bensheimer Zuschauer waren Augenzeugen eines poetisch inszenierten Gesamtkunstwerks, das mit seiner bisweilen absurden Gangart und den wahllos verwobenen Textreihen und Gedankensprüngen schon jetzt der Outlaw des Festivals ist. Da dem Gesetzlosen stets auch eine ganz spezielle Faszination zu eigen ist, darf man auf das Votum von Jury und Publikum hier ganz besonders gespannt sein. Im Blickpunkt der Woche junger Schauspieler steht vor allem die Ensemble-Leistung. Es spielten Thomas Gerber, Sascha Jähnert und Ina Maria Jaich.

