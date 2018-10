Menschenbilder, die Emotionen auslösen

Auerbach.In der letzten Ausstellung des Jahres im Auerbacher Damenbau zeigen die Kunstfreunde Bergstraße bis 18. November Arbeiten von Christa Maria Marschall und Anette Girke. Beide eint die Teilnahme an einer Meisterklasse beim neoexpressionistischen Maler und Bildhauer Markus Lüpertz. Vielleicht lässt sich dessen suggestive Energie und archaische Kraft auch in den Arbeiten der beiden Malerinnen erkennen, doch haben beide eine ganz persönliche Ausdrucksweise entwickelt, was die Werkschau im Fürstenlager zu einem spannungsgeladenen Dialog zweier Künstlerbiografien macht.

„Beide gehören nicht zum Mainstream. Bildgewaltig die eine, surreal die andere“, so Sabine Müller in ihrer Einführung bei der gut besuchten Vernissage am Samstagnachmittag, die vom Vorsitzenden der Kunstfreunde, Benno Wölfel, eröffnet wurde. Die 37 Einzelwerke reflektieren beispielhaft die stilistische Herangehensweise und das malerische Sujet der beiden Künstlerinnen, die in Auerbach auch persönlich anwesend waren. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Werner Otto Klein und Klaus Engroff.

Expressiv und verletzlich

Christa Maria Marschalls großformatige Akte sind eindringlich expressiv, gleichermaßen verletzlich und würdevoll. Mit Acrylfarbe, Tusche, Wachskreide und Schellack vervollständigt sie ihre Zeichnungen zu bildgewaltigen Figuren, deren schwarze Umrisse mit virtuosem Pinselstrich Stärke und Vitalität offenbaren. Gesicht und Gestalt werden zum reinen Ausdruck verdichtet. In ihren oftmals gekrümmten oder geduckten Posen spiegeln sie Ausgeliefertsein, Verzweiflung oder ohnmächtige Wut. Einige der Akte wurden von Frauenschicksalen auf der Flucht inspiriert.

Mit klarem Farbauftrag und souveränem physischen Vokabular sind Marschalls Frauen eine ästhetische Kritik an den äußeren Umständen, die ihnen innere Wunden verursacht. Die Erotik ist subtil bis abwesend, und bei aller Reduzierung atmen sie eine eindrucksvolle Natürlichkeit, die durch den schnellen kreativen Prozess im Atelier eine dynamische Note erhält. Die Zeichnung bleibt bewusst stehen, Skizzenhaftes und Malerisches bilden ein expressives Spannungsgefüge, das von „wackelnden“ Proportionen noch forciert wird.

Nach dem Besuch der Kunstakademie Uhldingen-Mühlhofen und der Freien Kunstakademie Überlingen ging sie ab 2013 für drei Jahre zu Lüpertz. Heute lebt und arbeitet sie vor allem in Lindau. Auch Annette Gierke absolvierte 2016 ihren Abschluss beim prominenten „Malerfürsten“. Die gebürtige Bambergerin fand auf verzweigten Wegen zur Kunst. Sie arbeitete unter anderem als Produktmanagerin in der Textiltechnik. Ein Studium beim Bildhauer Max Wagner hat sie nachhaltig geprägt, 2013 wurde sie an die Akademie in Bad Reichenhall in Lüpertz` Meisterklasse aufgenommen. Dort hat sie neue Grenzen ausgelotet und ihre individuelle Handschrift weiter entwickelt. Annette Girke malt, was sie interessiert und bewegt. Eine Situation, ein Foto, eine Landschaft, ein Traum – das alles kann zur Inspiration für ein neues Bild werden. Im Schaffensprozess geht sie vollkommen in der Kunst auf, wird eins mit dem Motiv, ohne eine kritische oder ironische Distanz zu verlieren. Neben ihrer Malerei zeigt sie in Auerbach auch einige Bronzen aus ihrem oberbayrischen Atelier.

Plastisch und pastellig

Girkes Acrylbilder kollidieren direkt mit dem Betrachter. Und umgekehrt. Da schaut eine Frau mit dem Fernglas aus dem Bild („Moonrise“), thronen rosa Schafe („Sheep Energy“) vor Windkrafträdern und parken nostalgische Campingbusse in pflanzlicher Umegbung („Offline“). Menschen und Szenen, Momentaufnahmen und Stimmungen: Girkes Bilder sind plastisch und von pastelliger Süße, spielen mit Dimensionen und Perspektiven und wirken als malerische Zeitzeichen im Kontext ihrer Entstehung. Dennoch umgehen sie jede Form von „Zeitgeist“ und zelebrieren eine stilistische, technische und thematische Freiheit, die es der Malerin erlaubt, abseits aller Wahrnehmungsmuster und Seh-Automatismen an den Rändern zu spazieren und neue Formate und Interpretationen auszuprobieren. Vieles wirkt unfertig, fragmentarisch, manche Motive reichen aus dem Bildausschnitt hinaus und offenbaren dadurch eine gleichsam fotografische Ästhetik.

Gleich ist beiden Künstlerinnen - neben dem Austausch mit Lüpertz - eine beachtliche Könnerschaft in ihrem jeweiligen Genre, die den Besuch der Ausstellung zu einem kurzweiligen Seh-Abenteuer macht.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 23.10.2018