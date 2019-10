Messdiener sammeln Altpapier

Bensheim.Die Messdiener der Pfarrei Sankt Laurentius sammeln am Wochenende 25./26. Oktober wieder Altpapier. Der Erlös der Sammlung ist für die Finanzierung der Aktivitäten der Messdiener bestimmt.

Der Sammelcontainer steht ab Freitagnachmittag (25. Oktober) auf dem Parkplatz des Pfarrzentrums in der Tannbergstraße. An diesem Tag kann der Container selbst beladen werden. Am Samstag (26. Oktober) stehen von 10 bis 13 Uhr Messdiener als Helfer zur Seite. Ein Abholdienst steht in diesem Zeitraum zur Verfügung; Anmeldungen an Lea Karner (Tel. 0176/45726836).

Die Messdiener weisen darauf hin, dass Kartonagen, die nicht der Verpackung des Papiers dienen, nicht angenommen werden. red

