Messerangriff in der Neujahrsnacht

Bensheim. Die Feuerwehr in Bensheim erlebte den erwartet ruhigen Jahreswechsel ohne Einsätze. „Es war ein gar nichts los“, erklärte Stadtbrandinspektor Jens-Peter Karn am Neujahrsmorgen auf Nachfrage. Die Polizei hingegen meldete bisher zwei Vorfälle.

Mit einem Messer wurden am Freitag gegen 1.40 Uhr zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes angegriffen, nachdem diese einen Streit zwischen einem Pärchen am Beauner Platz schlichten wollten. Der 23-jährige Angreifer konnte mit Pfefferspray abgewehrt werden. Die Polizei nahm den aggressiven Mann vorläufig fest. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde er in einer psychiatrischen Klinik einstweilig untergebracht.

Bei der Auseinandersetzung hatte sich ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes leichte Schürfwunden zugezogen. Wegen des Messerangriffes ist ein Strafverfahren gegen den 23-Jährigen aus Bensheim eingeleitet worden. Zudem wird wegen des Verstoßes gegen die Ausgangssperre gegen ihn und seine 27-jährige Begleiterin ermittelt.

Knapp 24 Stunden zuvor wurde im Bereich eines Schnellrestaurants an der Wormser Straße um kurz nach 1 Uhr ein 20 Jahre alter Motorradfahrer gestoppt, der vor einer Polizeikontrolle flüchten wollte. Das teilte die Polizei ebenfalls am Neujahrsmorgen mit.

Der Mann aus Bickenbach fiel einer Polizeistreife dadurch auf, dass er ohne Kennzeichen auf seiner Yamaha unterwegs war. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war das Motorrad nicht zugelassen. Seinen Führerschein musste der 20-Jährige bei der Polizei abgeben. Zudem wurden für das bevorstehende Strafverfahren Blut abgenommen und das Motorrad sichergestellt. dr/pol

