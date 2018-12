Metzelder lobt Engagement

Bensheim.Bereits seit mehreren Jahren zählt Active Learning zu den in ganz Deutschland ausgewählten Förderprojekten der Christoph-Metzelder-Stiftung. Der ehemalige Fußball-Nationalspieler fördert mit Hilfe seiner Stiftung soziale und gemeinnützige Projekte, die sich für die Zukunft und Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen einsetzen.

Im aktuellen Kalenderjahr konnte Active Learning wieder viele Kinder aus Bensheim, Heppenheim und aus den umliegenden Gemeinden erreichen. Der Verein ist sehr glücklich darüber, dass die Metzelder-Stiftung dabei mithalf, die Anschaffung eines eigenen Vereinsbusses zu realisieren. Bis dato hatte der Verein ausschließlich mit eigenen Mitteln versucht, eine entsprechende Mobilität auf die Beine zu stellen. Mit Hilfe einer Spende konnte der Verein nun mit der Finanzierung eines eigenen Active-Learning-Busses starten.

„Wir können auf diese Weise flexibel agieren und unsere Teilnehmer zu den von uns veranstalteten Workshops und Kooperationsprojekten fahren. Aber nicht nur die Kinder und Jugendlichen, die wöchentlich das Projekt wahrnehmen, profitierten davon, sondern auch die Spieler unserer Futsal-Mannschaft, die Dragons Bergstraße“, so Hauke Lerchl, Vorsitzender des Vereines.

Diese Mannschaft ist aus dem Projekt „Gemeinschaft schafft Hoffnung“ (der BA berichtete) hervorgegangen und spielt seit dem eine wichtige integrative Rolle für den gesamten Verein. Da die Mannschaft in der Verbandsliga Hessen auf viele Vereine aus dem Raum Frankfurt trifft, ist sie auf den Bus angewiesen und könnte andernfalls gar nicht bestehen, da die meisten Spieler sehr jung sind und noch über keinen eigenen Führerschein verfügen.

Christoph Metzelder, der selbst aktiv viel Herzblut in seinen Heimatverein TUS Haltern am See investiert, lobte das Engagement und die Bereitschaft der Brüder Lerchl, mit den „Dragons Bergstraße“ eine buntgemischte Futsal-Mannschaft quasi aus dem Nichts aufzubauen und diese in einer sportbegeisterten Region zu etablieren und den jungen Menschen näherzubringen.

Im Rahmen der nun bald bevorstehenden Weihnachtsfeier des Vereines hat der Vereinspate für das Team der Dragons und für alle Teilnehmer von Active Learning tolle Weihnachtsgeschenke organisiert. Der Verein freut sich bereits, die Kinder und Jugendlichen mit einer schönen Überraschung in die verdiente Weihnachtspause zu verabschieden. red

