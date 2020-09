Metzgerei unterstützt Wohnungslosenhilfe

Bensheim.Für den Einzelnen sind es oft nur ein paar wenige Cent, in Summe kann so aber einiges an Geld zusammenkommen – die Metzgerei Mehl in Fehlheim hat sich entschieden, die Mehrwertsteuersenkung nicht direkt an die Kunden weiterzugeben.

Stattdessen wird der so zustande kommende Gesamtbetrag für soziale und karitative Arbeiten gespendet. Vereine, Gruppierungen, Institutionen, Projekte in Bensheim und Umgebung werden gefördert.

Scheck über 1867 Euro

Aktuell ist es das Zentrum für Wohnungslosenhilfe des Diakonischen Werks Bergstraße gewesen, das von Isabel Mehl einen Scheck über 1867,45 Euro erhielt. Zudem gab es ganz praktische Unterstützung, etliche Dosen Wurst wurden bei gleicher Gelegenheit mitüberreicht. Entgegengenommen hat beides der Leiter der Einrichtung, Björn Metzgen.

Küchenzeilen werden erneuert

Die Hilfe, daran ließ er keinen Zweifel, kommt gut an, die Konserven im täglichen Betrieb zur Weitergabe an Nutzer der Einrichtung, und die Geldspende für die anstehende Renovierung der Appartements in der Unterkunft. Unter anderem, berichtet Metzgen, müssen in den Räumen die Küchenzeilen erneuert werden. Das Zentrum der Obdachlosenhilfe besteht Zeit 20 Jahren, Stück um Stück wird die Einrichtung renoviert. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.09.2020