Mia und die Frosch-Schuhe

Bensheim.Am Donnerstag (17.) um 15.30 Uhr sind Kinder ab vier Jahren in die Stadtbibliothek eingeladen. Lesepate Jürgen Breustedt zeigt das Bilderbuchkino „Mia hat Fußhusten“ – eine einfühlsame und humorvolle Geschichte von Stephanie Schneider zum Thema Eifersucht.

In der Geschichte geht es um Mia. Sie will mit dem neuen Mädchen im Kindergarten spielen, aber immer drängelt Anna sich vor. Dabei möchte Mia das Mädchen mit den bunten Zöpfen so gern kennenlernen. Auf dem Nachhauseweg tun Mia auch noch die Füße weh. Dabei hat sie doch ihre liebsten froschgrünen Schuhe an. Klarer Fall von Fußhusten, sagt Mia und schmollt mit einer Wärmflasche unter ihrer Lieblingsdecke. Da klingelt es an der Tür, davor steht das neue Mädchen mit ihrer Mama. Und Naomi hat genau die gleichen froschgrünen Schuhe. Als die Froschschuhe dann zurückgetauscht sind, lernen sich Mia und Naomi richtig kennen.

Die von Astrid Henn liebenswert gestalteten Bilder zur Geschichte werden auf großer Leinwand gezeigt. Im Anschluss kann nach Herzenslust gemalt werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 12.10.2019