Michael Gahler stellt Programm vor

Bensheim.Kandidat der Christdemokraten für die Europawahl am 26. Mai ist Michael Gahler, der am kommenden Montag (13.) nach Bensheim kommt. Der Europaabgeordnete ist sicherheitspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion und gehört dem Auswärtigen Ausschuss des Parlaments an.

Klimaschutz und Wirtschaft

Gahler wird erläutern, wie die CDU für grenzüberschreitenden Klimaschutz sorgen, der Jugend eine gute Zukunft bieten und die Wirtschaft stärken will. Es geht um Digitalisierung und Forschung. Themen werden auch sichere Grenzen und ein Marshallplan für Afrika sein, schreibt die CDU in einer Pressemitteilung.

Die Veranstaltung zur Europawahl beginnt um 17 Uhr im Kolpinghaus, Am Rinnentor 46, Bensheim. Die Senioren-Union und der CDU-Stadtverband laden interessierte Bürger zur Teilnahme ein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 08.05.2019