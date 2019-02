Michael Gahler wirbt für „mehr Europa“

Bensheim.Kaum eine andere Volkswirtschaft profitiert so sehr vom europäischen Binnenmarkt wie Deutschland. Rund 57 Prozent der Exporte gehen in andere EU-Mitgliedstaaten. „Wer die Europäische Union ablehnt, handelt gegen Deutschland“, sagte der Europaabgeordnete Michael Gahler bei seinem Besuch in der Karl-Kübel-Schule. Im Dialog mit Schülern des Beruflichen Gymnasiums wurden aktuelle Themen erörtert,

...