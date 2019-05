Migration aus biblischer Sicht

Auerbach.Exil, Migration und Heimatverlust aus biblischer Sicht: Zu diesem aktuellen Thema referierte in der vollbesetzten Auerbacher Synagoge Yuval Lapide (Bild), Sohn der bekannten jüdischen Religionsgelehrten Ruth und Pinkas Lapide.

Der Vortrag begann mit einem Rückblick auf die Erfahrung seiner Eltern, als deutsche Staatsbürger aufgrund ihrer jüdischen Identität nach Palästina flüchten zu müssen. Dort waren sie maßgeblich am Aufbau des neuen jüdischen Staates beteiligt. In ihren Herzen waren sie Deutschland verbunden geblieben und kehrten bereits 1974 zurück, um hier Versöhnungsarbeit zu leisten und am christlich-jüdischen Dialog mitzuarbeiten.

Lapide sprach von den dauerhaft traumatisierten, in die Emigration gezwungenen Menschen und erwähnte neben seinen Eltern besonders Charlotte Knobloch und Ignaz Bubis. Heute ist Vertreibung ein weltweites Problem, weil diktatorische Regime zunehmen. Migration ist zu einem internationalen Problem geworden, für viele Länder aber auch eine Chance, durch die Aufnahme von Migranten kulturelle und wirtschaftliche Fortschritte zu erzielen. Ohne die Leistung der Emigranten hätte das Land Israel niemals zu seiner heutigen Größe und wirtschaftlichen Stärke aufgebaut werden können.

Schon die Rabbinen im alten Israel sprechen vom Erfordernis des Loslassens, also des geografischen Verlustes der Heimat und der damit verbundenen Sehnsucht, etwas Neues aufzubauen. Loslassen der eigenen Kindheit, der Mutter, des Vaters. Nur dann sei die eigene Identität zu entdecken.

„Ein Licht für die Völker“

Abraham und seine Frau Sara sind ein Beispiel dafür. Schalom Ben Chorin spricht von seiner Emigration als die beste Erfahrung in seinem Leben, weil er „auf heiligem Boden Israel mit aufbauen durfte“. Nach Aussage von Yuval Lapide kam seine Familie aus Israel zurück nach Deutschland, um Hitlers Vision von einem „judenfreien Deutschland“ nicht Wirklichkeit werden zu lassen.

Der Referent ging dann näher auf die großen Migranten der Bibel ein, insbesondere Abraham mit seiner Frau Sara, Isaak, Jakob und dessen Sohn Joseph. Dieser wurde mit 17 Jahren von seinen Brüdern verkauft und nach Ägypten gebracht. Dort arbeitete er im Auftrag Gottes 22 Jahre am wirtschaftlichen und kulturellen Aufbau des Landes.

Die großen Tragödien des jüdischen Volkes waren zur damaligen Zeit die Zerstörung des Nordreiches im Jahr 722 v. Chr. durch die Assyrer sowie des Südreiches 587 v. Chr. durch die Babylonier.

Die Rabbinen fragen hierzu nicht nach dem „Warum?“, sondern nach dem „Wozu?“. Lapide sagte dazu: „Es war Gottes Absicht, die Juden ins Exil zu schicken, weil sie einen wichtigen Lehrauftrag für alle Menschen haben.“

Schon in den Schriften des Jesaja heißt es: „Die Juden sind ein Licht für die Völker.“ Der Auftrag der Juden laute deshalb bis heute, der restlichen Welt von Gottes Liebe zu berichten. So spricht auch Lapide: „Wenn ich nicht von Gott diese Berufung hätte, Bibelarbeit in Deutschland und Europa zu leisten, dann könnte ich nicht hier in Deutschland leben.“

Abschließend sagte der Referent: „Aufgabe jedes Juden, Christen und Moslems ist es, offen zu sein für alle Menschen. Das ist eine Verpflichtung gegenüber den sechs Millionen ermordeten Juden und über 50 Millionen Kriegstoten, verursacht durch die Nazi-Barbarei. Wir benötigen ein offenes Europa für jeden Menschen, der in seiner Not zu uns kommen will. Wir müssen die Herzen der Menschen öffnen für die Not der anderen.“ red

