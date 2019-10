Millionenzuschuss für Kita Sankt Winfried

Bensheim.Der Magistrat hat dem Antrag der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Laurentius zugestimmt und einen städtischen Zuschuss für den Neubau der Kindertagesstätte Sankt Winfried gewährt. Insgesamt wird das Projekt mit Kosten in Höhe von 5,7 Millionen Euro veranschlagt, der städtische Zuschuss liegt bei 3,7 Millionen Euro. Fördermittel des Bundes sind beantragt, hier rechnet die Stadt mit einer Förderung von einer Million Euro. Das Bistum Mainz steuert ebenfalls eine Million Euro bei.

Die Kita Sankt Winfried wurde in den 1950er Jahren gebaut, etwa 20 Jahre später erfolgte ein Anbau, so dass die Einrichtung für insgesamt vier Kindergartengruppen (100 Kinder) im Regelbetrieb konzipiert war. Aufgrund eines geänderten Nachfrageverhaltens und des steigenden Bedarfs an Essens- und Ganztagesplätzen wurde vor zehn Jahren das Konzept umgestellt. Durch die beengte räumliche Situation war die Angebotserweiterung mit einer Reduzierung der Plätze von 100 auf 75 Kinder verbunden. Die Gebäudesubstanz sei in einem sehr schlechten Zustand und entspreche nicht mehr den heutigen Standards, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Unter Berücksichtigung des großen Bedarfs an Betreuungsangeboten in Bensheim hat sich die Pfarrei dazu entschlossen, das alte Gebäude abzureißen und am gleichen Standort eine neue Kita für 100 Kinder (vier altersgemischten Gruppen) von zwei Jahren bis zum Schuleintritt zu bauen. Der Neubau ist in Holzständerkonstruktion geplant. Während der Bauphase wird die Kita in Container auf dem ehemaligen Bundeswehrdepot ausgegliedert. Die Container sind so konzipiert, dass bereits im Provisorium bis zu 90 Kinder ab drei Jahren aufgenommen werden können. Der Zeitplan sieht vor, die Container zum Kita-Jahr 2020/21 in Betrieb zu nehmen. Die Fertigstellung der neuen Einrichtung ist im Frühjahr 2022 geplant.

Von Seiten der Kirche ist eine finanzielle Beteiligung über den Betrag von einer Million Euro hinaus nicht möglich, auch bei dem Ausbau und dem Betrieb der U3-Betreuung werde es keine finanzielle Beteiligung der katholischen Kirche geben, heißt es weiter. Die zusätzlichen Betriebskosten werden nach Abzug der Elternbeiträge und der Landes- bzw. Bundeszuwendung vom Eigenbetrieb Kinderbetreuung aufgebracht.

„Wir erhöhen mit diesem Projekt weiter die ohnehin schon hohe Qualität des Angebots unserer Kinderbetreuungseinrichtungen. Die Öffnung der Einrichtung für Kinder unter drei Jahren und die Möglichkeit, allen Kindern einen Essensplatz anbieten zu können, entspricht dem vielfach geäußerten Wunsch von Familien. Gleichzeitig erleichtern wird dadurch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, sagt Bürgermeister Rolf Richter. Über den städtischen Zuschuss werden die Gremien in der kommenden Sitzungsrunde beraten und entscheiden. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 17.10.2019