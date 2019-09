Mini-Festival in der Kurve

Bensheim.Am Winzerfest-Freitag wurde es wieder etwas lauter über der Lauter. In der Kurve Platanenallee und Grieselstraße spielten am Abend drei junge lokale Bands, die bis Mitternacht mächtig Dampf gemacht haben. Das alljährliche Open Air ist auch als McBeat bekannt, in Anlehnung an die Kultkneipe Mc Slobos. Das Stadtmühlen-Team um Thorsten Zanger hatte dafür gesorgt, dass neben Sound auch Süffiges

...