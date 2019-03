Ministerin Puttrich bei der CDU

Bensheim.Der CDU-Stadtverband lädt zum Politischen Aschermittwoch ein: Ministerin Lucia Puttrich, in der hessichen Landesregierung zuständig für Bundes- und Europaangelegenheiten, ist in diesem Jahr die Rednerin. Über Europa wird sie mit Blick auf die Parlamentswahlen im Mai sprechen.

Thema Brexit

Die aktuelle Situation in der Europäischen Union wird Puttrich beleuchten – insbesondere den Brexit. So bietet sich den Teilnehmern die Gelegenheit, einen unmittelbaren Eindruck und direkte Informationen zu den Entscheidungen in Brüssel zu erhalten.

Bei der Veranstaltung wird zudem die CDU-Abgeordnete Birgit Heitland aus dem Landtag in Wiesbaden berichten. Beginn ist am Mittwoch (6.), um 19 Uhr, im Walderdorffer Hof, Obergasse 30. Die Christdemokraten laden ihre Mitglieder und interessierte Gäste zur Teilnahme ein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 05.03.2019