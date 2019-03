Ministerin Puttrich spricht über Europa

Bensheim.Die Wahl des Europäischen Parlaments, die im Mai stattfinden wird, ist eine Weichenstellung für die Zukunft des Kontinents: Für Freiheit, Sicherheit und Wohlstand setzt sich die CDU nach eigenen Angaben ein.

Beim diesjährigen politischen Aschermittwoch der Christdemokraten spricht Lucia Puttrich, die Hessische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten. Sie vertritt die Interessen des Landes in Brüssel und wird über aktuelle Themen aus ihrer Arbeit berichten sowohl die Entwicklung der EU als auch globale Herausforderungen.

Handelskonflikte, Klimaschutz, Terrorismus, Migration– kein Mitgliedsstaat wäre in der Lage, diese Aufgaben alleine zu meistern. Die CDU will deshalb, dass Europa mit einer Stimme spricht, um sich in der Welt behaupten zu können und auch künftig Einfluss zu haben. Zu dieser Gemeinschaft gehörten kulturelle Werte genauso wie der Binnenmarkt für einen bedeutenden Wirtschaftsraum und beispielsweise die Gestaltung der Digitalisierung.

Die öffentliche Veranstaltung mit Ministerin Puttrich beginnt am Mittwoch (6.) um 19 Uhr. Im Walderdorffer Hof, Obergasse 30, Bensheim, wird neben Politik auch das traditionelle Heringsessen angeboten. Der CDU-Stadtverband lädt seine Mitglieder und interessierte Bürger zur Teilnahme ein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.03.2019