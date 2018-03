Anzeige

Bensheim.„Heute schon die Welt verändert?“: So lautet das Leitwort der diesjährigen Misereor-Fastenaktion. Der Weltkreis von Sankt Georg lädt alle Interessierten ein, am Sonntag (18.) um 10.30 Uhr im Gottesdienst zu bedenken: Wie können wir eine Welt mitgestalten, in der es für alle Menschen mehr Lebensqualität gibt? Und – wie es die Vereinten Nationen ausdrücken –, dass alle Länder sich wandeln und daran arbeiten, dass niemand zurückbleibt? - auch hier in Deutschland!

Anschließend gibt es ein einfaches Mittagessen aus der „indischen Küche“ im Pfarrzentrum.

Der Frauenkreis von Sankt Georg bietet österliche Türkränze, Gestecke und Dekorationen an, außerdem eine Auswahl an selbst gebackenen Kuchen. red