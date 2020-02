Missverständliche Formulierung

Bensheim.Im Rahmen unserer Berichterstattung über das Buch und die Erinnerungen von Johannes Chwalek an seine Zeit im früheren Bischöflichen Konvikt in Bensheim (dem heutigen Rathaus) ist im Artikel „Missbrauchsvorwürfe kamen 2010 an die Öffentlichkeit“ (BA vom 7. Februar) durch eine Formulierung ein missverständlicher Eindruck entstanden.

Tatsächlich liegen spätestens seit Anfang der 80er Jahre Hinweise auf sexuellen Missbrauch im Konvikt vor. Die Vorwürfe richten sich gegen den Leiter der Einrichtung, der von 1973 bis 1979 im Amt war. Entsprechende Angaben wurden seinerzeit auch dem Bischöflichen Ordinariat in Mainz gemeldet.

Anders sieht es aus, was die 60er bis frühen 70er Jahren angeht. Der Leiter, der in dieser Zeit das Konvikt führte, galt als streng und griff auch zu körperlichen Strafmethoden. Hinweise zu sexuellem Missbrauch gibt es zu ihm aber nicht. hol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.02.2020