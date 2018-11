Mit Bagger gegen die Hauswand

In den frühen Morgenstunden wurde gestern ein 15 Tonnen schwerer Bagger (links im Bild) vom Gelände einer Baufirma am Weidenring in Bensheim gestohlen. Der unbekannte Täter beschädigte anschließend ein benachbartes Wohn- und Geschäftshaus sowie das Baugerüst. Feuerwehr und THW Bensheim sicherten das Gebäude.

© Lotz