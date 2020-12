Mit dem alten Investor ins neue Jahr

Bensheim.Der frühere Meerbachsportplatz soll bebaut werden. Doch es knirscht im Gebälk. Ursache der jüngeren kommunalpolitischen Debatte ist der zuletzt veränderte Entwurf der Bietergemeinschaft Sahle/Bonava. Vor allem die Planung eines 100 Meter langen Wohnhauses als Lärmschutzriegel stieß auf Kritik. Aber auch die Zeit spielt eine Rolle: Vielen Kommunalpolitikern dauert die Sache einfach zu lang.

In der letzten Stadtverordnetenversammlung in diesem Jahr hat sich jetzt eine Mehrheit durchgesetzt, die mit dem bisherigen Investor trotz allem auf der Basis eines neuen Konzepts weiter zusammenarbeiten möchte. Bereits vor einigen Tagen hatte sich diese Entscheidung im Haupt- und Finanzausschuss angebahnt, wo ein entsprechender Antrag von CDU, SPD, BfB und AfD angenommen wurde.

Kein konkreter Bebauungsplan

In der Weststadthalle votierten GLB, FDP und Rolf Tiemann von der FWG erwartungsgemäß gegen diesen Kurs. Doch der Antrag auf eine Neuausschreibung wurde bei elf Ja- und 24 Gegenstimmen abgelehnt. Hintergrund waren und sind kritische Stimmen gegenüber dem Investorenduo, das es in dem bislang fünfjährigen Verfahren nicht geschafft hat, einen konkreten Bebauungsplan vorzulegen und das Areal für eine Wohnnutzung zu gestalten, so Wolfram Fendler (GLB), der unter anderem die hohe Bebauungsdichte in der überarbeiteten Planung bemängelt.

Durch diverse Abweichungen von den an die Vergabe geknüpften Bedingungen (Stellplätze, B3-Anschluss) sei die Vereinbarung außerdem nicht mehr rechtssicher, heißt es im Antrag. Von einer Fristverlängerung rate man daher ab.

Zumal die Wohnungen nach aktuellem Sachstand kaum vor 2025 bezugsfertig wären. Denn die Bietergemeinschaft sei aktuell nicht mehr in der Lage, ihre Pflicht zu erfüllen und bis zum 31. Dezember eine genehmigte Planung zur Bebauung des Areals vorzulegen. Sahle/Bonava habe in der Planungsphase mehrere erhebliche Abweichungen gegenüber der Ausschreibung zu Lasten der Stadt durchgesetzt, so Fendler weiter. Es sei schon genug Zeit verloren in einem Prozess, bei dem man längst nicht mehr wisse, wer eigentlich die Zügel in der Hand habe.

Grüne, FDP und FWG hätten einen radikalen Bruch mit dem Investor nicht nur als Chance für einen reinen Tisch gesehen – sondern auch als klares Signal für das politische Gewicht des obersten städtischen Entscheidungsgremiums: „Es muss deutlich werden, dass man in Bensheim Verträge einhalten muss“, betonte Fendler. Die Befürworter eines harten Cuts wollten den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom Juni 2018 aufheben und eine neue Ausschreibung auf den Weg bringen, in der klar geregelt sein sollte, das Gelände nicht zu veräußern, sondern – soweit in städtischem Besitz – einem Projektentwickler in Erbpacht überlassen wird.

„Hochgradig ärgerlich“

Auch Holger Steinert (FDP) kommentierte das bisherige Verfahren als hochgradig ärgerlich und gleichsam modelltypisch für die Abwicklung Bensheimer Bauprojekte. „Wir geben keineswegs auf, sondern schlagen einen Neubeginn vor“, entgegnete er einer Aussage von Markus Woißyk (CDU), der den drei Fraktionen, die einen Ausstieg wollen, eine Kapitulation auf halber Strecke vorwarf. Steinert sah das anders und pochte auf einen Restart mit klaren Bedingungen: Ein FDP-Ergänzungsantrag, der den Oktober 2024 als verpflichtendes Datum für die Bezugsfertigkeit der Wohnungen sowie eine Vertragsstrafe bei Verzug (bis zu zehn Prozent der Kaufsumme) vertraglich fixieren wollte, wurde aber mehrheitlich abgelehnt.

Nicht wieder bei Null anfangen

Die CDU hatte trotz kritischer Stimmen aus den eigenen Reihen früh deutlich gemacht, am bisherigen Weg festhalten zu wollen. Die Bietergemeinschaft solle jetzt das umsetzen, was von ihr erwartet werde, so Woißyk. Der Fraktionschef bezweifelt, dass im Falle einer erneuten Ausschreibung zeitnah ein geeigneter Kandidat auf der Matte stehen würde: „Aber ich bewundere diesen Optimismus!“ Auch Rolf Kahnt (AfD) glaubt nicht, dass sich die Investoren am Meerbach die Klinke in die Hand geben würden. „Das ist ein Wunschdenken, das sich trotz Weihnachten nicht erfüllen wird.“

Für die BfB erklärte Norbert Koller, dass man sich durchaus mit einem Erbpacht-Konzept anfreunden könne, es für eine solche Umsetzung jetzt aber zu spät sei. Wenn man wieder bei Null anfange, klinge das wie eine weitere Bensheimer „Reißleinen-Aktion“.

Keine weitere Zeitverzögerung

Auch die SPD will keine weitere Zeitverzögerung riskieren, wie Werner Bauer begründete: Zwar sei das Vertrauen zur Bietergemeinschaft durch die vergangenen Monate angeschlagen, doch der Bedarf an lokalem Wohnraum rechtfertige eine konzeptuelle Weiterentwicklung auf der Grundlage des bereits fixierten Kaufvertrags mit Sahle/Bonava. Im Antrag von CDU, SPD, BfB und AfD wird außerdem definiert, dass die Kosten für den Anschluss des kleinen Neubaugebiets an die B 3 – gleich in welcher Höhe – vom Käufer zu übernehmen sind. Außerdem will man keine Haftung für Gremienbeschlüsse übernehmen, die im Zusammenhang mit dem Projekt künftig getroffen werden.

„Operative Hektik ist hier weder angesagt noch zielführend“, gab Rolf Tiemann zu Bedenken. Auf lange Sicht habe die Stadt Bensheim durch die verlängerte Partnerschaft nun kein gutes Blatt in der Hand. Die geforderten Nachverhandlungen und der zögerliche Projektfortschritt hätten die FWG in ihrer ursprünglichen Haltung bestärkt, Sahle/Bonava nicht zu beauftragen. Durch eine weitere Zusammenarbeit mit dem bisherigen Investor verspiele man jetzt die „einmalige Chance“, durch eine neue Wohnungsbau- und Bodennutzungspolitik den Anstieg von Wohnkosten aufgrund von Boden- und Immobilienspekulationen einzudämmen. „Wenn nicht jetzt, wann dann?“, so Tiemann in der Weststadthalle, wo die Parlamentarier zum Ende des Jahres noch einmal eine gut fünfstündige Sitzung hinter sich gebracht haben. Einige Anträge auf der unteren Tagesordnung wurden aus Zeitgründen zurückgezogen.

Für die Entwicklung des Meerbach-Areals hat Sahle/Bonava im Stadtparlament am Donnerstag noch einmal grünes Licht bekommen. Mit 24 Ja- und elf Neinstimmen wurde der Vierer-Antrag beschlossen. Ein uneingeschränkter Vertrauensbeweis sieht anders aus. Zumal die CDU den Investoren eine Vertragsstrafe aufbrummen will, falls es im weiteren Prozess durch deren Verschulden zu einem erneuten Zeitverzug kommen und eine Bebauung noch weiter nach hinten rücken sollte. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

