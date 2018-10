Mit dem „Blauen Klaus“ unterwegs

Gronau.Die Gronauer Senioren unternahmen auf Einladung des Ortsbeirats bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen eine Fahrt an die Nahe in die Kurstadt Bad Kreuznach. Die Fahrt wurde begleitet von Heidi Unrath und Claudia Sänger. Geplant hatte sie der Ehren-Ortsvorsteher Peter Jenal, der bereits im Bus über die geschichtlichen und wirtschaftlichen Hintergründe der Kurstadt informierte.

Dort eingetroffen, hatte jeder Gelegenheit, die Stadt erst einmal auf eigene Faust zu erkunden, bis die gemeinsame einstündige Fahrt mit dem Crucenia-Express „Blauer Klaus“ durch die Stadt und das Salinental, mit Europas größtem Freiluft-Inhalatorium, führte.

Nach Shopping-Tour, Café-Besuch oder einer kurzen Weinprobe ging es am späten Nachmittag wieder Richtung Heimat, wo der Abschluss im Karolinger Hof in Lorsch stattfand. Gut verköstigt und freudig gestimmt traf man am Abend wieder in Gronau ein und dankte Busfahrer und Organisationsteam für die gelungene Tour. red/Bild: Ortsbeirat

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 24.10.2018