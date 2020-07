Mit dem E-Scooter die Stadt erkunden

Bensheim.Bei der Tourist-Info in Bensheim gibt es ab sofort E-Scooter zu mieten: Wer damit die Gegend erkunden will, kann pro Tour bis zu 20 Kilometer zurücklegen – so lange reicht eine Akkuladung.

Ein Ausflug beispielsweise zum Naturschutzzentrum und wieder zurück ist damit locker drin, heißt es aus dem Bensheimer Rathaus.

Mit den modernen und neuen E-Scootern können die Nutzer mit bis zu 20 km/h schnell unterwegs sein. Die Mieter müssen mindestens 14 Jahre alt sein. Für das Schnupperangebot (2 Stunden) sind acht Euro fällig, ein halber Tag kostet 15 Euro, ein Tag 20 Euro und für ein Wochenende sind 30 Euro fällig. Pro E-Scooter muss eine Kaution in Höhe von 150 Euro hinterlegt werden. Die Ausleihe läuft über die Tourist-Info, Hauptstraße 53. red/Bild: Stadt

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 25.07.2020