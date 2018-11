Mit dem Rad zum Nordkap

Markus Wolter berichtet über seine Radtour zum Nordkap. © Wolter

Bensheim.Für kommenden Dienstag, 4. Dezember, 19.30 Uhr, lädt der Förderverein des Goethe-Gymnasiums in Bensheim alle Interessierten zum 34. Diwan-Gespräch in die Bibliothek ein.

Unter dem Motto „Wer nicht will, der kann nicht“ berichtet Markus Wolter, ehemaliger Goethe-Schüler, von seiner Radtour zum Nordkap. In 30 Tagen legte er etwas mehr als 3400 Kilometer auf seinem Fahrrad zurück.

Wochenlange Vorbereitung, jeden Morgen 25 Kilometer per Fahrrad zur Arbeit – bei Wind und Wetter. Nach getaner Arbeit am Abend wieder zurück. All das für ein Ziel: mit dem Fahrrad, Zelt und Schlafsack zum Nordkap zu gelangen.

Markus Wolter berichtet über Organisatorisches, Gefühlslagen, die für ihn selbst mitunter beeindruckend waren, erzählt von widrigen Umständen und interessanten Menschen. Er erklärt, warum sein Fahrrad seit einiger Zeit Fury heißt und zeigt Fotos von beeindruckenden Landschaften, aber auch von Pleiten, Pech und Pannen. red

