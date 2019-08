Mit dem Ruftaxi zum Ärztehaus

Bensheim.Am Mittwoch (4.) wird die erste Praxis im neuen Ärztehaus am Berliner Ring in Auerbach eröffnen. Bereits im Vorfeld gab es Diskussionen über die Anbindung des Ärztehauses an den Nahverkehr. Dabei hat die Stadt auch Hinweise von Bürgern aufgenommen und ausgewertet. Derzeit fährt die Ruftaxilinie 6970 im Stundentakt den Bereich rund um das Ärztehaus an. Gerade für mobilitätseingeschränkte Menschen ist dieser Zustand nicht optimal, da die Ruftaxihaltestellen jeweils mehrere Hundert Meter vom direkten Eingang entfernt liegen.

Im 30-Minuten-Takt

In Kooperation mit der für den Neubau zuständigen Dietz AG, dem Verkehrsverbund Rhein Neckar und dem Taxiunternehmen Martin hat die Stadt Bensheim nun eine Lösung erarbeitet, um die ÖPNV-Anbindung des Ärztehauses zu verbessern: Ab Mittwoch fährt das Ruftaxi in einem halbstündigen Takt, so dass die Wartezeit sich erheblich minimiert. Die Voranmeldezeit beträgt 30 Minuten – so profitieren die Besucher und Patienten somit von maximaler Flexibilität, schreibt die Stadt. Darüber hinaus werden die Dietz AG und die Stadt die Ruftaxihaltestelle direkt auf dem privaten Parkplatz des Ärztehauses einrichten. ps

