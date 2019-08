Mit dem Shuttle-Bus ins Fürstenlager

Auerbach.Ab Sonntag (4.) ist jeweils an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr ein Shuttle-Bus zum Staatspark Fürstenlager im Einsatz. Angefahren werden auf dem Rundkurs der Parkplatz am Aldi Süd (Berliner Ring), der Bahnhof Auerbach, die Haltestelle Behindertenhilfe Bergstraße am Kronepark, in der Bachgasse der Parkplatz kurz vor der Abbiegung in Richtung Fürstenlager und das Hochstädter Haus. Während der dreimonatigen Testphase kann der Shuttle kostenlos genutzt werden.

Den Shuttle-Verkehr hat die Stadt Bensheim gemeinsam mit der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten (VSG) eingerichtet. Das Fürstenlager zählt zu den bedeutenden touristischen Zielen in Auerbach und zieht viele Besucher an.

Da in unmittelbarer Nähe keine ausreichenden Parkflächen zur Verfügung stehen, führen die Besucherströme im direkten Umfeld des Fürstenlagers seit längerem immer wieder zu Problemen und sorgen – wie mehrfach berichtet – für große Verärgerung bei den Anwohnern in der Bachgasse und Mühltalstraße. Zahlreiche Besucher blockieren mit ihren Fahrzeugen private Einfahrten, Wege und Seitenstraßen. Der Suchverkehr nach Parkplätzen beeinträchtigt und nervt die Anwohner insbesondere an den Wochenenden.

„Mit ihrer gemeinsamen Initiative des Shuttle-Busses wollen die Stadt Bensheim und die VSG diese Situation spürbar verbessern“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Die zuvor im Rathaus erwogenen Möglichkeiten seien aus verschiedenen Gründen nicht umsetzbar: Weder eine Parkfläche in der Weidgasse und Bachgasse, noch die Errichtung von Parkflächen durch Grundstücksankäufe in der Umgebung waren nach eingehender Prüfung eine Option. Lange sei nach geeigneten Standorten mit entsprechenden Parkmöglichkeiten gesucht worden, bis sich der Regionalverkaufsleiter von Aldi Süd bereiterklärt habe, den Parkplatz der Filiale am Berliner Ring 159 an Sonn- und Feiertagen als Parkfläche zur Verfügung zu stellen.

Verstärkte Kontrollen

Hinweisschilder sollen Besucher über den Bus-Shuttle informieren. Die Fahrpläne hängen an den Haltestellen aus und sind über die Website www.vrn.de abrufbar. Flankiert werde die Maßnahme durch verstärkte Kontrollen an den Wochenenden im Bereich der Zufahrt zum Fürstenlager, heißt es aus dem Rathaus. Nach dem Ablauf der Testphase am 27. Oktober sollen die Erfahrungen detailliert ausgewertet werden.

„Die Verantwortlichen der Stadt Bensheim und der Hessischen Schlösserverwaltung verbinden mit dem neuen Angebot nicht nur die Hoffnung, dass die Situation für die Anwohner entspannter wird, sondern, dass durch die Anbindung des Shuttles an den Bahnhof Auerbach auch vermehrt Besucher das Fürstenlager per ÖPNV erreichen. Zudem lädt der Shuttle-Verkehr dazu ein, auch den Stadtteil Auerbach mit den dort ansässigen Cafés und Restaurants zu entdecken“, heißt es in der Mitteilung von Stadt und Schlösserverwaltung abschließend. red

