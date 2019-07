Mit dem Spezial-Bus gemeinsam in den Heidelberger Zoo

Bensheim.Seit 1989 lädt die Stadt Bensheim zu einer Behindertenrundfahrt ein, um in erste Linie Rollstuhlfahrern und Gehbehinderten die Möglichkeit zu geben, ihr näheres und weiteres Lebensumfeld besser kennzulernen. Ausflüge zum Frankfurter Flughafen, ins Vivarium in Darmstadt, ins Elfenbeinmuseum in Erbach oder eine Fahrt durch den Odenwald standen in den vergangenen Jahren neben einer Schifffahrt auf dem Main, einem Besuch des Reptiliums in Landau und einem Besuch im Riesenaquarium „Sea Life“ in Speyer auf dem Programm.

Diesmal ging es mit dem Spezialbus in den Heidelberger Zoo. Gudrun und Jörg Frehse vom DRK begleiteten die Teilnehmer. Bestens vorbereitet hat die Behindertenrundfahrt Andrea Schumacher vom städtischen Team Familie, Jugend, Senioren und Vereine. df/

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 19.07.2019