Mit dem Wünschewagen nach Hamburg

Bensheim.„Unseren Gästen letzte Herzenswünsche erfüllen, das ist uns ein großes Anliegen“, schreibt das Hospiz in einer Pressemitteilung. In Zusammenarbeit mit dem Wünschewagen Hessen konnte man es nun einem der Gäste ermöglichen, noch einmal nach Hamburg zu reisen. Dort stand eine Hafenrundfahrt mit dem Boot genauso auf dem Programm wie der Besuch des Miniaturmuseums und eine Stadtrundfahrt. Übernachtet wurde im Hospiz in Hamburg. „Diese Fahrt hat alle Erwartungen übertroffen und wir konnten unseren Gast nach einem rundum gelungenen Wochenende wieder wohlbehalten im Hospiz Bergstraße begrüßen“, heißt es abschließend. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 25.01.2019