Mit der Lego-Rampe Stufen überwinden

Mit der Lego-Rampe können Menschen im Rollstuhl problemlos Stufen überwinden. © Zelinger

Bensheim.Kurz nach 13 Uhr am Mittwochmittag war Rita Ebel im RTL-Mittagsmagazin in einer Aufzeichnung zu sehen, in der sie den Zuschauern ihre Legorampe für Barrierefreiheit vorstellte. Am Vormittag war Rita Ebel, die mit ihrer Familie viele Jahre lang in Seeheim zu Hause war, in Bensheim.

Für den Kindermodeladen „Halbstark“ in der Fußgängerzone hat sie ihre zwölfte Legorampe gebaut und

...